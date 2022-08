El PAC de Cambados se queda sin médicos en pleno Albariño: "O conselleiro debería dimitir"

El concejal de Sanidade, Tino Cordal, se mueve a estas horas entre la desesperación y la indignación. El PAC de Cambados se queda hoy viernes, una de las noches más fuertes de la Festa do Albariño, con la previsión de miles de personas, sin médicos entre las 22 y las 8 horas. Lo indica un cartel colocado en el centro de salud y en cuanto tuvo conocimiento, el edil tiró de agenda y llamó a todos los números de que dispone en el Sergas y hasta al 061 "para advertirlle de que iamos estar sen médicos e ao mellor era preciso ter máis ambulancias". Finalmente, y no sin dificultades, asegura, consiguió hablar con el nuevo gerente del área sanitaria que le trasladó que haría "todo o posible , pero non me garantiza nada", contaba Cordal, que poco después recibía una llamada del 061 indicándole que tendrían un facultativo. Sin embargo, se mostró igualmente indignado: "Aínda así, o conselleiro de Sanidade incumpre a palabra dada, o día que se reuniu cos alcaldes dixo que na Festa do Albariño habería como mínimo dous médicos, así que, como mínimo, debería dimitir. Isto é inaceptable e indecente", declaró, visiblemente molesto.





Precismente ayer el Concello de Cambados montaba el hospital de campaña que ha contratado para hoy y mañana, los días más potentes de la celebración, y a la vista de que el Sergas no les iba a mandar un refuerzo del servicio de urgencias. Está dotado con una enfermera, dos técnicos sanitarios y un médico, así que habría cierta cobertura en el municipio durante esta noche. Sin embargo, el concejal de Sanidade destacó que se trata de un servicio para la intendencia de la fiesta y que el PAC cambadés también da cobertura a los vecinos de A Illa, Ribadumia y Meis, que "quedarían desprotexidos e non me vale que digan que non hai médicos. Nós gastamos 4.600 euros en facer contratacións, que as fagan", clamó. En estos días, también se contrató una ambulancia.