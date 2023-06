Los padres del Rosalía de Castro de O Grove urgen la reforma del centro y un comedor

La ANPA Conchases del CEIP Rosalía de Castro pide celeridad a la Xunta para ejecutar mejoras en el centro que según la comunidad educativa necesita la habilitación de nuevas aulas y espacios, la construcción de un nuevo pabellón y un amplio comedor, así como un local para las actividades de la asociación.



Los representantes de los progenitores explican que el pasado mes de febrero, la Unidad Técnica de la Xunta visió el centro grovense para revisar las instalaciones y elaborar un proyecto detallado de reforma, sin embargo, se quejan de que a día de hoy nada saben de ese documento, que “compometéronse a telo listo e orzamentado no presente curso escolar que xa remata”.

Reforma del centro

Aseguran que desde la Xunta se mostraron “dispostos” a cumplir con las demandas de la directiva y de la ANPA, que pasaban por una reforma del propio centro y del edificio anexo, conocido como as casas dos mestres, “unha edificación que leva varios anos inhabilitada e en estado ruinoso”, lo que supone advierten “un serio perigo para as alumnas e alumnos do centro pois comunica directamente co patio escolar e calquera desprendemento da súa fachada pode provocar graves incidentes”.

Explican que la asociación utilizaba un pequeño espacio en este edificio para las actividades extraescolares, teniendo que abandonarlo este invierno por las continuas inundaciones.

Comedor con lista de espera

Además, desde la ANPA consideran “inmensamente necesaria e primordial” la construción de un comedor escolar más amplio, ya que desde 2019 ofrecen el servicio en un módulo prefabricado ubicado en el patio del centro, “un espazo pequeno que non cumpre coas necesidades” y que no permite dar servicio a toda la demanda, teniendo ya a una veintena de escolares en lista de espera para el próximo curso “o que demostra que precisamos dun maior espazo e en mellores condicións”.



Por ello, en vista del estado en el que se encuentra el centro educativo, la ANPA pide a Educación y a la Xunta “que cumpra cos seus compromisos e que, coa maior celeridade posible, presenten o proxecto e poñan en marcha as obras de mellora prometidas”.