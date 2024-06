El parque eólico de Monte Castrove reubica un molino de Meis para no afectar a las ruinas de la Ermita-Castelo

La promotora del parque eólico de Monte Castrove ha desplazado la ubicación prevista para uno de los dos aerogeneradores contemplados en terrenos de Meis por petición de la Xunta, para alejarlo del mirador y dejarlo fuera del ámbito de protección de los restos de la antigua ermita-castelo de Santa María. Del mismo modo ha tenido que modificar el camino de acceso común a los cuatro molinos que en total tendrá este polígono, por la presencia de la Mámoa de Monte da Escusa e Caso, en Poio.



Así se indica en la documentación del proyecto y el estudio de impacto ambiental que desde ayer permanece a exposición pública en la web de la Consellería de Economía e Industria. Es parte del proceso de apertura del periodo de alegaciones a la solicitud de autorización previa y de construcción presentada por la promotora, Parque Eólico Cadaval y Ventoso. Esta prevé invertir 33 millones de euros para producir 76.931 MWh al año con los cuatro molinos. Cada uno tendrá una altura de buje de 115 metros y un “área de barrido” de 170 metros.

Medio millar de aportaciones

Cabe recordar que se trata de una iniciativa que cuando se conoció, en 2021, generó un importante rechazo social en los concellos afectados, que además de Meis son Barro, Pontevedra y Poio. De hecho, en una fase anterior se realizaron 596 aportaciones de particulares y asociaciones como la PDRA, el colectivo Ecoloxista do Salnés, los comuneros de San Tomé de Nogueira, la Fundación Montecastrove, etc.



También de administraciones como el concello meisino, que, entre otras cosas, remitió el acuerdo plenario alcanzando hace varios años expresando su oposición a la implantación al considerar que “afectaría e causaría prexuízos á explotación forestal, agrícola (vinícola) e gandeira existente” y tendría una “grave incidencia sobre o entorno paisaxístico e un gran impacto visual”. Además de indicar que entorpecería sus planes de futuro de puesta en valor de Monte Castrove, de regeneración y creación de sendas verdes.



También se solicitaron los pertinentes informes a diferentes administraciones y, de hecho, la empresa tuvo que realizar una serie de cambios del proyecto presentado en 2020, como alejar ese aerogenerador del ámbito arqueológico.

Fray Martín Sarmiento habló de esta antiguo templo de Santa María en su “Viaje a Galicia” del año 1745



En este sentido cabe señalar que además de por su valor paisajístico y natural, la zona destaca por su riqueza patrimonial. Según el informe arqueológico contenido en la memoria ambiental, en el ámbito de cinco kilómetros hay 10 BIC y, entre otras cosas, concluye que el impacto sobre la ermita-castelo será “moderado” porque “as deseñadas dentro do ámbito de protección dos 200 metros corresponden a un vial que utilizará parte dunha zona xa alterada previamente. As restantes infraestruturas deséñanse fóra do ámbito de protección”.

Monasterio BIC

Cabe recordar que estos restos están documentados desde hace años. Una de las investigaciones más recientes data de 2011 e indica que pertenecerían a la antigua ermita de Santa María de la que ya habló Fray Martín Sarmiento en su “Viaje a Galicia”, de 1745, pero posiblemente sus orígenes se remonten al siglo XVI. En los últimos tiempos, el párroco había mostrado interés en poner en valor este enclave, recuperando algunas de sus tradiciones como una antigua romería.



Luego está el Mosteiro da Armenteira, un BIC con origen en el siglo XII y que forma parte de una de las seis Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) del ámbito. En ese mismo informe que obra en la documentación presentada por el promotor se señala que es el “más afectado por la visibilidad del parque, ya que desde el 75 % de su superficie es posible divisar algún aerogenerador, siendo el CAS-01 (en Meis) el más probable de observar”. Con todo, a continuación considera que “el impacto visual es moderado”.



Todos estos informes incluyen la propuesta de medidas correctoras, pero no se contempla la incompatibilidad del parque más allá después de la realización de los cambios solicitados por la Dirección Xeral de Patrimonio y del Instituto de Estudos do Territorio que realizaron sus observaciones entre otros organismos de diferentes ámbitos.