La parroquia de Vilalonga inicia cinco días de fiestas en honor al patrón San Pedro

La parroquia de Vilalonga da mañana el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor a San Pedro con cinco días de festejos y un cartel pensado para todas las edades con seis orquestas y un festival de música de los 80.



La noche de mañana miércoles, la víspera de San Pedro con las hogueras, estará amenizada por las orquestas París de Noia y Los Satélites a partir de las 22:30 horas. El miércoles comenzará el día de San Pedro con alborada a cargo de Os Cruceiros de Vilalonga y Os do Barro, y a las 13 horas será la misa solemne cantada por el Coro Parroquial de Vilalonga seguida de la procesión. Por la noche los vecinos tendrán una cita con La Oca Band que toca en casa y Charleston Big Band.



El viernes se homenajeará a San Antón y San Roque con alborada, misa y procesión con Os Cruceiros de Vilalonga a partir de las 13 horas y por la noche estarán Los Coleguitas y La Banda de Ayer.



El sábado será el turno de recordar las mejores canciones que llenaban las pistas de baile en los años 80 con el Festival Remember Dance que comenzará a las 22 horas. Y el domingo día 2 será la fiesta del Sacramento con la misa solemne a las 13 horas y la procesión acompañada de una charanga.

Desde la comisión de fiestas de Vilalonga informan que la zona de aparcamiento de la Praza Pública permanecerá vallada hasta el domingo día 2 por razones de seguridad para los asistentes al estar instalada la iluminación de las fiestas. Esta zona va a estar muy transitada durante los días de fiesta y la comisión quiere asegurar el espacio para que todos puedan disfrutar de las fiestas sin riesgos, por lo que piden disculpas por las molestias que se puedan ocasionar.

Festas dos Carmen

La comisión de fiestas de Vilalonga también tiene todo preparado para celebrar el día do Carmen el domingo 16 de julio que empezará a las 11 horas con la misa solemne en honor a la Virxe do Carmen que al acabar saldrá en procesión hasta Rouxique donde se realizará una ofrenda floral a las 12 del mediodía y continuará después hasta As Cachadas donde se celebrará la tradicional Romaría do Carmen con la compañía de Os Cruceiros de Vilalonga. A las 15 horas comenzará la gran fiesta campestre con sardiñada, pan y vino bajo la carpa para que todos los vecinos disfruten comiendo con familia y amigos y bailes a cargo de los grupos Prisma y Punto Cero. Ya por la tarde, a las 19 horas, se celebrará otra misa y procesión hasta la iglesia de Vilalonga.

Festa da Bicicleta y día do neno

Por último, el domingo 23 de julio habrá la Festa da Bicicleta y la Festa do Neno. La festa de la Bicicleta saldrá a las 10:30 horas desde la Praza Pública de Vilalonga haciendo un recorrido por la parroquia y terminará en el mismo punto de salida donde se hará entrega de los trofeos y medallas para todos los participantes con merienda, regalos y sorteos. Las inscripciones pueden hacerse el mismo día a las 9:30 horas en el campo de las fiestas.



Ya por la tarde, los más pequeños disfrutarán de inchables y atracciones acuáticas en el campo de fútbol de O Revel, bajo la supervisión de monitores y con mucha música y diversión.