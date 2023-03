El paseo marítimo de Cambados recupera las palmeras

El Concello de Cambados ha culminado la reposición de una treintena de ejemplares de palmeras de la variedad washingtoniana en el paseo marítimo, que ya ocupan el espacio que dejaron los árboles afectados por el picudo rojo que ya habían sido retirados por Portos de Galicia.



Según comunicó el Concello, el coste de la actuación no superó los 15.000 euros aproximadamente para las arcas municipales, el mismo importe que supondría el tratamiento anual contra el picudo, según explican desde el gobierno local. El alcalde cambadés, Samuel Lago, defendió el plan seguido desde la administración municipal en este aspecto: “Dada a situación de risco para as persoas que supoñía manter as árbores enfermas coa caída permanente das ramas, acordamos con Portos de Galicia asumir a reposición de novas árbores e que a entidade portuaria se encargara da tala das existentes”.



Sobre la elección de replantar el espacio con nuevas palmeras, aunque de la variedad washingtoniana, el primer edil explicó que corresponde a la intención de “manter a estética que ten o paseo dende hai medio século”. Asimismo, añadió que desde Portos recomendaron esta actuación y que Patrimonio “nos indica que o Paseo xa ten nome e entidade como palmeiral e non é procedente plantar outras especies”.

De esta manera, el paseo marítimo se despidió definitivamente de sus palmeras originales para dar la bienvenida a las washingtonias, especie elegida porque “se están demostrando resistentes aos efectos do escaravello”, según concluyó el alcalde.