Pepe Lede: "Nestes catro anos vimos cousas raras en Ribadumia: Isto parece Sálvame"

El portavoz del PSOE de Ribadumia, Pepe Lede, hizo una reflexión al final del Pleno de esta semana en Ribadumia en la que cargó contra la —a su juicio— deriva del ambiente político en la localidad en estos últimos cuatro años.

En tono sosegado, pero con palabras firmes, valoró la integración del alcalde independiente, David Castro, en el PP: "No persoal, cada un ten que ser libre para tomar as súas decisións". No obstante, en lo "institucional", "despois de estar anos presumindo de que non eran políticos, que non eran nin de dereitas, nin de esquerdas; que o que había que facer era levarse ben con todas as institucións, que para iso nos elixiran os veciños. Basealo todo na confianza, na sinceridade, na honradez, na transparencia...", ahora, incide, "quitades a máscara, porque iso de independentes, a algúns nunca nos convenceu", dijo afirmando que desde la oposición esperaban este paso de IR hacia el PP.

Pero, más allá de ello, reprochó el ambiente y la relación con los demás grupos. "Nestes catro anos vimos cousas raras aquí. Vimos actitudes que non se correspondían co que se ten que corresponder a un concello de 5.000 habitantes, que máis parecía moitas veces un programa de Sálvame".

"O equipo de goberno, seguramente, diga que desde outros grupos se fixo algo parecido", concedió, para añadir que "iso é o que adoitan facer os rapaces cando lle zosca un a outro e di, 'é que el tamén me pegou a min' ".

Afirma que ese supuesto ambiente irrespirable "eran cousas que non vin nos anos anteriores". Recordó que él entró a la Corporación en 2011 y que entonces, si bien el gobierno del PP a la oposición "nos aillaba a nivel político", "no persoal, sempre houbo un respecto".

"De 2015 a 2019, xa desde dentro do equipo de goberno tripartito, vivín (ese respecto) como algo que había que manter. Pero nestes catro anos vimos todo o contrario: Unha actitude bastante arrogante e bastante despreciativa. Os veciños toman nota desas cousas", arremetió.

"Con este movemento táctico, político, estratéxico, do alcalde" —calificó el salto hacia el Partido Popular—, "probablemente se renove a maioría absoluta. Non me cabe ningunha dúbida. A cuestión é como se renova esa maioría. Renóvase porque hai confianza na xestión ou por unha xogada política?", preguntó.



"O que non ía conseguir o alcalde nestas eleccións indo como independente, manter a maioría, vaino conseguir agora integrándose nun partido no que entra a 'codazos'. Algúns dirán que 'David é bo chaval', pero as actitudes, tácticas e xogadas son evidentes", subrayó.

Tras "agradecer aos compañeiros do PP o trato para con nós", quiso también "reflexionar sobre o que tiveron que sorportar, non nos Plenos, senón eles e outros compañeiros doutros partidos na vida persoal. É algo que non se me vai olvidar. Estes catro anos de maltrato persoal e na vida privada por temas políticos. É unha bagaxe que levo e que me provoca desilusión"

Castro: "Non me sinto identificado"

El alcalde, David Castro, utilizó un turno de réplica reiterando que "é importante levarse ben con todas as administracións". Sobre las acusaciones de "actitude arrogante e maltrato persoal", dijo que "eu non me sinto identificado con iso. Creo que ninguén deste equipo de goberno". Y sobre la victoria con mayoría absoluta que Lede vaticinó al nuevo PP con IR, dijo que "coido que é prematuro dicilo. Un preséntase para gañar, pero falar de maioría... coido que na vida hai que ir, primeiro, con humildade e ser sensato. Hai que ser prudentes, porque os veciños deciden se iso é posible ou non, ou se lles parece ben ou non a proposta".

Castro, una vez más, agradeció y alabó la labor de Pilar Martínez y Mar Moimenta y subrayó que, con la restructuración del gobierno, la organización municipal cambiará lo mínimo: "Seguirá igual, con algúns outros concelleiros que teñamos que asumir máis responsabilidades".