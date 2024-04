La periodista y Dona do Albariño Lucía Rodríguez amadrina la VIII Andaina de As Saíñas

Un año más, la asociación Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo organiza su andaina saludable y solidaria, que estará dedicada a la Fundación Andrea, siguiendo la tradición de los últimos tiempos de mantener la causa durante dos ediciones consecutivas. Como siempre, será gratuita y las aportaciones podrán realizarse en una hucha instalada para la ocasión. Una de las novedades de este año es que no es necesario inscribirse previamente, basta con presentarse el 1 de mayo en el campo de fútbol de Castrelo –sale a las 17 horas–. Además, la madrina de este año será la presentadora de “Xente Marabillosa” , de la TVG, Lucía Rodríguez, que precisamente el año pasado fue investida Dona de la Festa do Albariño de Cambados.



El año pasado recaudaron unos 3.000 euros para esta asociación de apoyo a niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales, fundamentalmente con tres proyectos: uno de soporte vital, para ofrecer servicios a los que no llega la Seguridad Social; otro de familias desplazadas a otras ciudades por necesidades médicas, con varios pisos en Santiago y cobertura del gasto de alojamiento en caso de ser fuera de Galicia, y luego está la dulcificación de áreas hospitalarias pediátricas.

Recorrido para todos

Dedicándoles esta octava edición, As Saíñas espera volver a ayudarles de manera importante. Los interesados en colaborar podrán realizar sus aportaciones ese día o en otro momento, contactando con la fundación. Pueden participar personas de todas las edades, pues son nueve kilómetros de recorrido de fácil acceso por la costa de Castrelo –pudiendo disfrutar del incomparable complejo intermareal Umia-O Grove– y al finalizar el recorrido, todos recibirán agua y fruta para recuperar fuerzas.



Pero esto no es todo, la andaina es todo un evento en el que no faltan otras actividades. Así, en las inmediaciones del campo de fútbol de Castrelo habrá hinchables para los más pequeños y animación a cargo del polifacético Ivan Touris, quien se ha mostrado emocionado con la cita en sus redes sociales: “Levo indo xa un par de edicións coma camiñante e desta volta, a parte de camiñar, vouvos facer pasar un bo rato coas miñas tolemias, bailes e maxias... E para min é unha honra compartir cartaz coa gran Lucía Rodríguez Vázquez que será unha madriña fabulosa”.



En esta ocasión no es necesario inscribirse previamente, pero si existe alguna duda o pregunta, la asociación tiene habilitado el número de teléfono 687 968 888. Además, en sus redes sociales pueden seguirse las actualizaciones que pueda haber hasta el día 1 de mayo.



Hace ocho años que As Saíñas realizaron su primera Andaina Saudable e Solidaria, empezando con la presidenta de la fundación GaliciAME, Merchi Álvarez, y le han seguido la Josep Carreras, la AECC... Y siempre con padrinos de excepción, gracias a la perspicacia de su directiva, presidida por Leonor Muñiz. Pero además, toda la parroquia se suma para colaborar en la iniciativa, empezando por otras asociaciones como Aires Novos y el Castrelo CF Veteranos, pasando por establecimientos y profesionales, además del Concello de Cambados.