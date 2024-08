Personalidades de la cultura, la política y la empresa se unen en A Toxa en la Gala Benéfica a favor de la AECC

La isla de A Toxa, en O Grove, fue un año más el lugar escogido para celebrar la Gala Benéfica a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que organiza el Grupo Hotusa. Como cada verano, el Eurostars Gran Hotel La Toja 5* recibió a decenas de personalidades de los ámbitos políticos, empresarial y financiero.

Entre las personas que no quisieron perder la oportunidad de participar en esta cita benéfica destacan el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, los conselleiros de Sanidade y Educación, Antonio Gómez y Román Rodríguez, el presidente de la Diputación de Pontevedra Luis López, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli o el empresario José Collazo.

Mariano Rajoy junto a otros invitados en la cena | MÓNICA FERREIRÓS

El evento se desarrolló en el Eurostars Gran Hotel La Toja 5* en O Grove | MÓNICA FERREIRÓS





El evento, que tiene como único objetivo la recaudación de fondos para apoyar la financiación de proyectos de investigación oncológicos y contribuir a erradicar esta enfermedad comenzó a las ocho y media de la tarde en la terraza del hotel, con unas espectaculares vistas a la Ría de Arousa. Tras este primer encuentro entre todos los invitados y después del cóctel de bienvenida con diferentes aperitivos, dio comienzo la gran cena de gala en el Gran Salón del hotel.



El menú de la cena basado en productos de Galicia consistió en bonito del Atlántico con puré de almendras, manzana verde y caviar de tomate y lomo de merluza de Burela sobre cremoso de pata de vaca y jugo reducido de bivalvos. El postre una tarta tatin con helado de vainilla Madagascar. En el maridaje no faltó el Albariño de D.O. rías Baixas ni tampoco un Mencía con D.O. Ribera Sacra, además de un espumoso. El broche de oro a esta velada la pusieron el grupo madrileño Los Secretos.



En esta cita con la solidaridad - la reserva de una mesa completa para ocho personas suponía una aportación de 1.300 euros mientras que el plato individual sumaba una contribución mínima de 170 euros - el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiso tomar la palabra para destacar la importancia que, para el gobierno gallego, tiene la apuesta por la prevención, diagnóstico ágil y la innovación para luchar contra el cáncer. Enfermedad que, en España, afecta anualmente a cerca de 300.000 personas, de ahí la importancia de este evento.