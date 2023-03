Piden el BIC para el Muíño da Seca y Somos reprocha a PP y BNG que no se percatasen de que no lo era

El Concello de Cambados ya ha solicitado a la Xunta de Galicia el reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) para el Muíño da Seca. Lo hizo el mismo día en que constató que no lo era. Así lo confirmó el concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín, que hoy compareció junto al teniente de alcalde, Tino Cordal, y al restaurador para explicar los pasos que se están dando tras el descubrimiento: El expediente para la catalogación de este molino como BIC se inició en 1980 y nunca se terminó, caducando en 1997.



Charlín no ocultó su “sorpresa” por que en cuarenta años ningún gobierno municipal advirtiese antes esta situación. En concreto, se refirió a los “28 anos de goberno do PP”, periodo en el que se llegó a hacer una “obra moi grande” en la estructura. Y también al año 2017, cuando se practicó otra actuación de restauración sobre el molino, con una Concellería entonces gobernada por el BNG. Tuvo que ser la tramitación para la limpieza de las pintadas de 2021 la que sacó ahora a la luz la no inclusión en el catálogo BIC de este Muíño.



En cualquier caso, Charlín recuerda que este bien cuenta con protección patrimonial como cualquier otro elemento, por ejemplo un hórreo, si bien no disfruta de las ventajas asociadas al máximo nivel (el BIC), como por ejemplo, más facilidades para acceder a financiación para proyectos o actuaciones sobre él.



Ahora, la solicitud para la declaración como BIC está ya en la Xunta. Charlín confía en que su tramitación y aprobación pueda “coller a mesma velocidade que a de Adro Vello”, con lo que esperan que en menos de un año, se pueda finalizar. La solicitud ya ha sido acompañada por una memoria y demás documentación que avalan el carácter histórico y la relevancia patrimonial del molino, toda vez que ese trabajo estaba ya hecho, por ejemplo, para la memoria del proyecto de restauración y limpieza de las pintadas. Un borrado, por cierto, que está autorizado pero para que, por ahora, no hay fecha de inicio.