La plataforma Carabuxeira Xa! urge a las administraciones la recuperación integral del arenal

La Plataforma Carabuxeira Xa! reitera sus quejas sobre el estado en el que se encuentra las playas de A Carabuxeira y Lavapanos y exige a las administraciones la misma implicación que con los arenales de Silgar y Areas donde el Concello de Sanxenxo acaba de anunciar dos actuaciones para recuperar sus perfiles naturales de arena.



Los vecinos recuerdan que “fai 25 anos empezou a dexeneración” del arenal, y que ya en el año 2000, una representación de vecinos remitieron más de 500 firmas recogidas a las distintas administraciones para denunciar “a forte degradación que sufrían ditas praias” como consecuencia, apuntan, “da construcción do novo porto deportivo de Sanxenxo”.



Desde el colectivo lamentan que este emblemático arenal, una de las cuatro playas urbanas de Sanxenxo, “leva padecendo o esquecemento das administracións encargadas do seu mantemento e custodia (Costas, Portos de Galicia e Concello)”. Ante esta situación, exigen “que se actúe coa mesma contundencia e celeridade na reparación de este areal, do mesmo xeito que correctamente vanse reparar Silgar e Areas”, recordando a las administraciones que “é a súa obriga, según consta nas sentezas xudiciais, reparar os daños ocasionados pola ilegal ampliación do porto deportivo, alá polo 1999”.



En este sentido añaden, “xa é coñecido polos veciños o custo que acarreou esa ilegalidade, que ata o día de hoxe aínda séguese a pagar con multas sufragadas polos impostos que paga a veciñanza, enésimos estudos MMAA que non se materializan, o aval bancario todavía existente e non usado para o arranxo do areal , gastos dos diferentes aportes de área”.



Por ello, señalan, “creemos que xa chegou o momento, despois de 25 anos, de que o arranxo da praia se faga de forma integral”, urge la Plataforma Carabuxeira Xa!, que solicita el aporte de arena a toda la playa, accesos adecuados ya que los actuales “non cumplen as mínimas normas de seguridade”, el acondicionamiento de los muros derrumbados “co perigo que supón”, y la canalización de los vertidos en superficie. “So temos que ver a praia estos días e dan ganas de chorar”, lamentan los vecinos, manifestando su “gran malestar” con las distintas administraciones.