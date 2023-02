El Pleno de Sanxenxo acuerda exigir a la Xunta y al Gobierno central soluciones para la atención sanitaria en el área

La corporación municipal de Sanxenxo aprobó ayer en Pleno la moción presentada por BNG y Ciudadanos para exigir que se tomen medidas para solucionar la situación de la Atención Primaria en el área sanitaria. Si bien, el texto de la moción tuvo que someterse a alguna modificación a petición del PP, que no apoyaría el escrito a no ser que se retirase el manifiesto acordado en la reunión con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y que se incluyera la responsabilidad del Gobierno de España, y no solo de la Xunta.



“Na reunión e na moción non se lle vota a culpa a ningún partido, solo queremos que se faga un diagnóstico da sanidade na nosa área. Si están en contra díganlle aos veciños que o problema non é tan grave”, expuso el portavoz del BNG Francisco Leiro.



De igual modo, la portavoz de Ciudadanos, Vanessa Rodríguez Búa, quiso “apartar as siglas” para sacar adelante la propuesta, sobre un tema en el que “a saúde está risco”, e insistió en que “o que se dí na moción é que a sanidade está mal e que hay que resolver o problema. Ninguén pode decir que non é unha realidade”.

Igualdad de responsabilidades

Desde el PP, la portavoz María Deza confirmó que “somos conscientes do problema na sanidade pública”, pero “non solo en Sanxenxo nin en Galicia”, aseguró, por lo que solicitó la modificación del texto para que el grupo popular se sumara a la moción. En este sentido, Deza dijo que “a reunión co alcalde de Pontevedra foi un fracaso” y considera que el manifiesto incluído en la moción tenía ciertas referencias políticas, por lo que solicitó su retirada. Asímismo, pidieron que se trasladaran las demandas no solo a la Consellería de Sanidade y a la Xunta, sino tambien al Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad. Cuestión que fue aceptada por BNG y Ciudadanos, y contó con el apoyo también de SAL.



La nota discordante fue la de la socialista Ainhoa Fervenza. Para ella existe un claro culpable, el PP, por lo que igualar responsabilidades, dijo “me xenera urticaria”. Por ello, tras echar la vista atrás y achacar el problema de la sanidad al anterior gobierno de Rajoy y a la Xunta por no convocar la totalidad de las plazas MIR, en el momento de la votación se desmarcaron del resto de la corporación municipal y votaron en contra de la moción.

La Plataforma advierte de que se van a derivar pacientes pediátricos a médicos de familia

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Sanxenxo advierte de un nuevo problema en la atención sanitaria en el municipio, al conocerse que se están derivando a pacientes pediátricos para ser atendidos por médicos de familia que no estarían “preparados” para su asistencia.



Explican que personal de los centros de salud de Sanxenxo comunicaron esta “práctica anormal” en la adjudicación de citas y también que se está haciendo sin comunicación previa de la directora asistencial del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Desde la plataforma señalan que los facultativos de los centros de salud, consideran que se está “caldo de cultivo propicio para que se poidan ocasionar conflictos” entre las familias de los menores y los médicos de familia.



Así, aseguran que “según fontes internas, por orden do xefe dos PSX en Baltar” se está trasladando que los menores de 15 años serán atendidos por los médicos de atención primaria de sus padres y madres, pero “hai médicos de familia que se negan por varios motivos” entre ellos, la falta de comunicación escrita de la directora asistencial.



Insisten en que los médicos de familia no son pediatras y en el centro de salud de Vilalonga no cuentan con infraestructuras para atender a la población de corta edad, además de los altos cupos de paciendes debido a las bajas y vacaciones y recuerdan que en Baltar hay dos plazas de pediatría, con la promesa de la cobertura de una y otra sin visos de que vaya a suceder y que los niños tienen que tener una atención sanitaria de calidad, por lo que debe ser un médico pediátrico quien los atienda.



Por ello, desde la plataforma se preguntan “Quen se fai responsable en caso dun erro médico cometido por un facultativo sen a preparación necesaria e sen unha orde por escrito da directora asistencial”, y lamentan que el personal sanitario y los pacientes tengan que asumir la “mala xestión dos responsables da Consellería de Sanidade”.