Pode diluye la vía de un posible ejecutivo en minoría del PP: Abal estará en un bipartito o en el cuatripartito

El sábado se investirán alcaldes. Pero en Cambados y en A Illa todavía no hay acuerdo. Se da por hecho que socialistas y nacionalistas acabarán cerrando un pacto en este último municipio, pero el caso cambadés sigue siendo oficialmente una incógnita.



Lo que sí parece claro a la vista de las declaraciones recogidas ayer por este Diario es que Cambados Pode, llave de gobierno, estará dentro del próximo ejecutivo, acabe este decantándose hacia la izquierda o hacia la derecha, distanciándose la posibilidad de un ejecutivo en minoría del PP.

Dentro del gobierno, sí o sí

José Ramón Abal Varela es el edil de Pode que, como en 2015, tiene en sus manos la conformación del próximo ejecutivo. “Estamos falando con todos os partidos” y a día de ayer todavía no estaba claro si apoyará un gobierno de izquierdas o uno de derechas.



Todos reconocen contactos. De hecho, el alcalde en funciones y aspirante socialista, Samuel Lago, explica que cuenta con el voto de investidura de BNG y Somos. Solo le faltaría un apoyo, el de Pode. Y este es todavía posible. A Sabela Fole, por el contrario, le vale tanto el voto explícito de Abal Varela como que todos los demás no se pongan de acuerdo: Al ser la lista más votada, si nadie suma, la popular sería automáticamente alcaldesa en un gobierno en minoría. Pero todo parece indicar que Pode no dejará ir de esa forma su posición clave.



De hecho, preguntado abiertamente sobre si Pode entrará al gobierno sea del color que sea este, responde afirmativamente: “Sería difícil explicarlle aos nosos votantes que sendo chave non esteamos no goberno”. Formando parte de él, en bipartito o cuatripartito, esos votantes de Pode tendrían así, “no día a día, no goberno, unha persoa con experiencia acumulada, un enlace directo, para iso nos votan” reafirmó el edil electo. Así es que parece esfumarse la posibilidad de un gobierno en minoría de Sabela Fole.

No quiere moción de censura

Otra posibilidad que el concejal clave quiere desterrar es la de partir el mandato en dos, propiciando un cambio de gobierno con posterioridad. “Practicamente descarto a moción de censura”, “eu plantexo unha decisión para catro anos. Así pois, non pode ser improvisada, pensando (alternativas) se sae mal”. “Hai que pensar no interese xeral”. Un “interese xeral”, subraya, que suponga “a mellor decisión para Cambados, que non ten por que ser a mellor decisión para Cambados Pode”. De hecho, Abal reconoce que en las reuniones internas en su formación hay voces que apuntan en ambas direcciones y que el peso de la responsabilidad de elegir es elevado.



No oculta tampoco que le “gustaría” que el acuerdo estuviera ya zanjado, que “tiveramos as cousas moi claras. Pero non o están porque tamén somos unha forza con moitas sensibilidades de votantes”. El contacto con ambos frentes sigue, con una próxima reunión a cuatro, la segunda en estas semanas. Ha habido al menos otra con el socialista Samuel Lago y contactos también con el PP.

Programa, áreas y confianza

En estos contactos entre las diferentes fuerzas, Pode busca un acuerdo que tenga en cuenta tanto cuestiones de programa, como el reparto de áreas de gobierno, pero también “é importante a confianza que poida xurdir entre persoas”. Abal Varela, de hecho, indica que solo había tratado previamente a Lago y a Fole en el saludo cortés en Pleno. “Nunca tiven con ningún un diálogo fluido e longo”. “A confianza que poidamos ir inspirando uns e outros tamén é un elemento” a tener en cuenta.



Desde el PSOE confirman la oferta sobre la mesa del cuatripartito. Y emplazan a Pode a que tome ya la decisión: Izquierda o derecha. “Está no seu dereito” de elegir, evidencia Lago, “pero, escoitadas xa as partes, que o diga, que diga con quen, para poder continuar con todo: Programa, áreas de goberno, formas de funcionamento...”. Sabela Fole, por su parte, declinó ayer avanzar nuevos detalles, explicando que “de momento, non hai novidade algunha”.

En A Illa, sin luz verde

Tampoco hay fumata blanca en A Illa. PSOE y BNG confirman que siguen las negociaciones. “Supoño que en poucos días ou horas haberá algunha novidade” declaraba Manuel Suárez. El socialista Luis Arosa espera poder hacer público el acuerdo “pronto”.