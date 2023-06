Atasco en las negociaciones de A Illa: El BNG reclama una Alcaldía rotatoria y el PSOE se niega

"Neste momento as negociacións co PSOE están pechadas e sen acordo". El BNG de A Illa echa un órdago a cuatro días de la investidura. El acuerdo con los socialistas está en punto muerto.

El motivo del desencuentro: La propia Alcaldía. Los nacionalistas entienden que hubo un empate técnico: Tres concejales para una y otra formación y tan solo una diferencia de 39 votos. Por ello, "propuxemos un cambio na Alcaldía que atendese ás demandas de cambio e que fixera visible o mesmo". Y eso, entienden los de Manuel Suárez, supone una Alcaldía rotatoria: Dos años para el BNG y dos años para el PSOE. Quién asumiría primero el bastón de mando y quién despues sería a elección del PSOE, "xa que teñen 39 votos máis". Un planteamiento este que los socialistas no están dispuestos a asumir: "O PSOE esixe os catro anos na Alcaldía e o seu candidato. Ningún cambio e ningunha asunción de responsabilidades", critican desde el Bloque. "Queren que o BNG aporte a metade dos concelleiros ao goberno e apoie a investidura do candidato do PSOE". "Manel Vázquez", uno de los miembros de la comisión negociadora del PSOE, "dixo que a Alcaldía era innegociable e unha línea vermella para eles".

En esta situación, en el BNG mantendrán hoy una asamblea local para "avaliar a situación e tomar unha decisión". "No BNG deixamos claro que non vai haber un acordo de investidura se non hai acordo de goberno. Nese sentido aclaramos algunha cuestión previa e propuxemos un goberno entre iguais cunha comisión de goberno paritaria e un reparto de áreas. Díxosenos que a nosa proposta parecíalles razonable e nós preguntamos cal era a proposta deles. Non presentaron ningunha". "Por parte do PSOE non se asumeu ningún tipo de responsabilidade política ante os resultados electorais e pretenden seguir adiante como se nada tivese acontecido".

PSOE y BNG mantuvieron ayer una reunión negociadora en la que participaron, por parque del Bloque, los tres futuros concejales y por el PSOE, dos de los tres próximos ediles (Rosi Viana no pudo asistir ayer). además de su secretario xeral local, Manuel Vázquez.

Si no hay acuerdo y la izquierda no vota unida en la investidura del sábado, sería automáticamente alcalde Matías Cañón, quien encabeza la lista más votada, la popular, aunque formalmente fuera del grupo del PP tras conocerse su condena de 2011 por maltrato a una expareja.