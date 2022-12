Pode reclama una solución urgente para el mal estado de una pasarela en la senda de Oubiña

Cambados Pode exigió ayer al Concello que tome medidas en la senda fluvial de Oubiña ante el mal estado de un pequeño puente, que ha dejado un socavón que considera un auténtico peligro para ciclistas y paseantes. Es más, indica que la situación general de este sendero “é crítica”.





Su portavoz, José Ramón Abal Varela, asegura que los propios vecinos le trasladaron su preocupación por la situación “co agravante de que xa avisaron ao alcalde hai máis dun mes e segue así. Calquer día pode haber un accidente grave”.





El concejal suma este problema a la denuncia realizada hace unos días ante el Pleno y a la que se unieron el resto de partidos de la oposición. Acusaron al bipartito de tener la localidad “abandonada” y ponían ejemplos como el paseo de A Seca, cuya pasarela también está en mal estado y para cubrir una parte, donde los tablones de madera cedieron y se hundieron, el Concello colocó una “chapa apuntalada e a xente tropeza máis que antes”, le reprochó el portavoz del PP, Luis Aragunde.





De hecho, en la sesión se aprobó la moción de Pode de crear un plan director para el mantenimiento y limpieza de infraestructuras públicas porque “actuades con improvisación e a golpe de Facebook”, dijo Abal Varela, en referencia a la Rúa Os Olmos, donde hubo quejas en las redes por aceras con hierba y a los pocos días se arregló.





Pero los opositores también hicieron mención a “lavadoiros case cubertos pola maleza”, el centro social de Corvillón o el caso de la carpintería del Pazo de Torrado, que el Concello ya anunció arreglará con un proyecto de 60.000 euros.





Para los nacionalistas lo que falla es precisamente la “xestión do día a día”, añadió su portavoz, Liso González. Y todos reprocharon al bipartito que tire del Obradoiro de Emprego, que incluye algunas de sus demandas en su plan de trabajo para este año, pues consideran que hay cosas urgentes que no pueden esperar, además de que con este programa, “vendo todo o que hai pendente, non solucionades nin o 20 %”, añadió Aragunde.





El alcalde y concejal de Obras e Servizos, Samuel Lago, se defendió indicando que en el mantenimiento de colegios “triplicamos o gasto, ata os 45.000 euros” y que con la Mancomunidade realizan actuaciones de desbroce de senderos, además de indicarle a Abal Varela que funcionan con el plan heredado de su etapa como concejal responsable, con alguna variación.