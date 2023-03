Podemos O Grove denuncia los problemas de accesibilidad en el municipio

Podemos O Grove denuncia los problemas de accesibilidad que se dan en diferentes zonas del municipio. El portavoz, Gonzalo Bea critica la inacción del actual gobierno en esta materia y considera que O Grove “debe avanzar para converterse unha vila accesible para todas as persoas”.



“Na nosa vila hai beirarrúas que supoñen un perigo para a seguridade das persoas”, señala la formación, poniendo el ejemplo de la rúa da Praza, que según Bea “é unha rúa moi perigosa que debería ter como prioridade a mobilidade peonil”.

Lo mismo ocurre en otras calles del municipio como la Avenida de Portugal, Beiramar, Conchases o Alexandre Bóveda en donde existen obstáculos y “cruzar por un paso de peóns é toda unha aventura e máis se vas en cadeira de rodas ou levas un carro de bebe”, asegura el candidato de Podemos.

Accesibilidad calles O Grove



En este sentido, avanza que incluirá en su programa para las elecciones municipales un plan para la accesibilidad, “que inclúa as beirarrúas e accesos do conxunto de O Grove co fin de melloralas” y afirma que “queremos que O Grove sexa unha vila inclusiva, o que pasa por garantir a mobilidade para todas as persoas independentemente da súa situación e vivan onde vivan”.