Polémica en Ribadumia por una encuesta para que los padres pongan nota a cada profesora de la Escuela Infantil

El envío de una encuesta por escrito que el Concello de Ribadumia remite estos días a las familias usuarias de la Escuela Infantil ha levantado polémica. En el cuestionario se pide a los padres que puntúen por escrito a cada profesora de la guardería —ahora gestionada de forma directa por el Ayuntamiento— identificándolas con su nombre en algunos casos o con nombre y apellidos en otros. Se pide a los padres que puntúen “a labor do profesorado” del 1 al 10, “sendo 1 descontento e 10 moi contento”. Además, se pide que debajo de cada nombre de la profesora, los padres expliquen por qué otorgan cada puntuación concreta.



El grupo opositor Somos Ribadumia considera que la medida es un “ataque ás traballadoras da Escola Infantil” y culpa de ello directamente al alcalde, David Castro. Consideran, además, que “busca alimentar enfrontamentos coa escusa das opinións favorables e desfavorables das nais e pais. Posiblemente tamén busque xustificar algún despedimento”.



En el lado contrario, desde el gobierno local salieron hoy mismo al paso de esta crítica: “En ningún caso, a enquisa xorde como un mecanismo de control ou de avaliación do equipo de goberno do Concello de Ribadumia, sobre a competencia dos seus empregados na Escola Infantil”.

"Redactada polo profesorado"

Defienden esta encuesta explicando que “foi redactada directamente polo profesorado”, a “instancia da recomendación da inspectora”, ya que “o propio equipo docente considera imprescindible evaluar o seu traballo”. Por eso mismo, añadieron que “lamentamos profundamente o afán de Somos Ribadumia, de enquistarse sempre no ataque e ensañamento, que non fan máis que poñer en dúbida o bo funcionamento dos servizos”. Consideran que “son eles os que continuamente, no seu xogo político, acaban denigrando os servizos e aos traballadores municipais”.



Somos afea que no se estableciesen “mecanismos de anonimato na enquisa”, ya que creen que incluso “as traballadoras poden saber que nai ou pais as valora e como”.

El cuestionario pregunta sobre el trabajo de cada docente a respecto de “actividades planificadas en relación á proposta pedagóxica anual”, pero la formación opositora argumenta que las familias “non poden valorar a suposta proposta pedagóxica, porque esta non existe”. “Existe un ‘Proxecto Educativo’ da Escola Infantil, cuxa última edición coñecida é a do curso 2022/2023, que xa é un corta pega do proxecto educativo do curso anterior, realizado pola empresa que tiña a xestión da gardería, non pola dirección actual”. Este documento, “para o caso de que fora actualizado”, “non se entrega ás nais e pais coa documentación para a solicitude de praza, e tampouco se entregou no curso anterior, nin está publicado en ningún sitio”. Por ello, también creen que la encuesta recaba, en realidad “unha opinión, obviamente subxectiva, do traballo das profesionais”. Tesis que refuerzan haciendo público un borrador de la encuesta, fechado en enero, en el que directamente la pregunta era sobre “o profesorado do centro”.



Con todo, el ejecutivo local también destaca que no es la primera encuesta sobre el servicio, que hasta ahora todas las realizadas “demostran unha altísima valoración” del mismo y que fruto de una consulta anterior incluso se modificó el horario de apertura, para acomodarlo a la demanda vecinal. La controversia está servida.