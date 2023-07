Pontón se compromete en A Illa a luchar por la regeneración de las rías y las condiciones del sector

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, defendió ayer en A Illa que el BNG es el único partido que tiene las “mans libres” para defender los intereses de los gallegos en Madrid y poner fin a la “discriminación” del Gobierno central con Galicia.

“Imos a por todas co obxectivo de ter un grupo galego forte en Madrid para facernos valer ante o Estado”, sostuvo Pontón, que en esta precampaña de las elecciones del 23J se ha reunido con representantes del sector isleño.



La dirigente nacionalista aseguró que “este é o momento” para que Galicia, al igual que Euskadi y Cataluña, tenga un grupo propio en el Congreso, para lo cual apeló a que “non hai que votar polo mal menor nin por medo”, sino con “ilusión” ante el futuro.



En el caso del sector, Pontón insistió en que defender la regeneración integral de las rías es uno de los ámbitos en los que centrará el BNG su acción política en el Congreso, porque “desde Madrid vese moi lonxe a galega e non se atenden as necesidades do noso sector do mar”. Asimismo se comprometió a mejorar las condiciones laborales de las mariscadoras y a crear una red de bases de lucha contra la contaminación a lo largo de todo el corredor marítimo frente a la costa gallega.