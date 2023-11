La popular Marta Lucio acusa a Giráldez de incumplir la promesa de no subir impuestos

El PP de Meis valoró este fin de semana la aprobación plenaria del incremento de la tasa de IBI y de la recogida de basura. La portavoz popular, Marta Lucio, culpó a la gestión del gobierno local socialista y la de la alcaldesa, Marta Giráldez.

Desde el grupo opositor señalan además que “a alcaldesa nas pasadas eleccións dixo todo o tempo que non ía subir os impostos, e só seis meses despois, incumpre o dito na campaña electoral”. Califican además de “intolerable” este “ataque aos petos dos veciños”.

Así, ilustran que en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos, el incremento es del 25 %. Añaden igualmente que, “aínda por riba de subir os impostos, este Pleno extraordinario cústalle ás arcas municipais 2.000 euros”.

“Ademais de novos créditos ao Concello, os cales teñen que pagar entre toda a veciñanza, coas dúas dedicacións exclusivas e outra a tempo parcial incremento na partida das concelleiras e concelleiros do goberno do PSOE”.