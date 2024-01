Los populares tildan de “electoral” la protesta por el asilo y culpan al gobierno local de no ser recibidos por la Xunta

El PP salió al paso hoy de la comparecencia de miembros del gobierno de Cambados del viernes, en la que insistieron en las críticas a los conservadores por la gestión de la crisis del asilo y la concentración convocada para el próximo sábado, a mediodía, frente al edificio.



Los populares tildan directamente dicha protesta de “electoral”. Es más, la portavoz local de los conservadores, Sabela Fole, acusa al alcalde, Samuel Lago, de vivir “nunha contradición permanente”, ya que “asegura que o Concello non ten competencias e non pode aportar nin solucións nin diñeiro, pero quere que se lle informe das xestións que realiza o goberno galego”, reprochan desde el PP.



No saber de las gestiones que la Xunta popular realiza sobre el asilo fue tachado de deslealtad institucional por el ejecutivo cambadés, pero Fole replicó este sábado al regidor que “se non aporta, polo menos que non estorbe”.



La portavoz del grupo opositor tildó de “inaudito” que al cuatripartito le sentase mal el conocer por ella que la Xunta “está a traballar neste asunto”, “xa que a eles non lles importa que siga o asilo, eles só queren saír en prensa dicindo que grazas a eles segue o asilo, pero non son eficaces”, considera.



“A manifestación é política, electoralista e partidaria e faise porque é o único que lles queda en plena precampaña das eleccións autonómicas, pero é alucinante que parta de quen admitiu que non sabe nin pode facer nada polo asilo”, subraya Fole.

No son recibidos

El gobierno local dio cuenta el viernes de hasta cinco peticiones formales de reunión al ejecutivo autonómico para abordar este asunto, que no fueron atendidas, como tampoco las enmiendas presupuestarias o las dos iniciativas parlamentarias, de PSOE y de BNG. Ante estas acusaciones de no ser atendidos por la Xunta del PP, Sabela Fole replica que la culpa de no ser recibidos es del alcalde y de su gobierno: “cada un adoita ter o que busca e o alcalde e o cuatripartito amosan continuamente ser parte do problema e non da solución e teñen unha deslealdade institucional demostrada con continuas críticas á Xunta, malia ser a administración que máis inviste de longo en Cambados, polo que non parece lóxico meter ao raposo no galiñeiro e que poida rebentar todo o traballo que se está facendo”.

Insiste en las gestiones

El gobierno municipal había criticado que la Xunta trabaje a sus espaldas por el asilo, ante lo que la popular les pidió “tranquilidade” y que “deixen traballar ao goberno galego”. Este, insistió, es el “que está aí e vai ser quen traia a solución, porque a xente e os cargos do PP si que traballan por Cambados e non se limitan a vivir nun estado de escusa e queixume permanente”.



Fole ironizó también sobre la oferta del regidor de dar facilidades para la construcción de una nueva residencia pública si fracasa la opción de retener el asilo. “Parece simpático que un Concello sen un peso, que é o que máis axudas e subvencións perde da provincia por non poder achegar a súa parte, vaia agora a traer algunha solución”.



Finalmente, valoró que en Cambados “vivimos na nada máis absoluta” ante la incapacidad que ve en el cuatripartito de sacar gestiones adelante.