Portonovo homenajea a la Empanada Mariñeira con la VI edición de su fiesta

Portonovo dio inicio hoy a la VI Festa da Empanada Mariñeira que, durante todo este fin de semana, surtirá del mejor producto gastronómico las instalaciones de la lonja.

La inauguración tuvo lugar ayer, con presencia de autoridades como el alcalde, Telmo Martín, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Este último valoró a las dos entidades organizadoras, Club de Piragüismo y Cofradía, como “axentes esenciais no apoio ao sector do mar”.

Comensales durante esta primera jornada | cedida

Un total de 20 rellenos diferentes se pueden degustar este sábado y domingo en esta localidad pontevedresa y que van desde las algas de Cangas hasta los berberechos de Carril. La novedad de este año es el Timbal de Praiolo de O Grove.