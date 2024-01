Portos abre expediente por la obra de A Calzada y el PP también echa en falta el permiso de Patrimonio

Portos de Galicia ha abierto un expediente por las obras ejecutadas por el Concello sin su permiso en el Paseo da Calzada. Se trata del procedimiento habitual para verificar si la normativa exige la autorización y si procede la adopción de algún tipo de medida. De momento, el asunto ha escandalizado a la oposición, que también suma la ausencia del permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio, el cual defiende como necesario al tratarse “dunha contorna protexida”. Además considera que mintió al justificar la apertura de la enorme zanja con una avería “urxente”.

“Explicacións e responsabilidades”

La portavoz del PP, Sabela Fole, afirmó que la “suposta fuga de auga” se produjo precisamente por el “emprego de maquinaria sobre as tubaxes”. También exigió explicaciones al alcalde, Samuel Lago, y a su gobierno, así como que “chegado o caso, se proceda á depuración de responsabilidades”. Además de solicitar el “cese inmediato” de los trabajos.



De momento, lo único que hay sobre la mesa es el acta levantada el martes por el guardamuelles de Cambados sobre la actuación que se estaba realizando sin autorización, como reconoció el propio concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, ese día, apelando a la necesidad de abrir esa enorme zanja para reparar una avería que calificó de “urxente”.

Comprobaciones

Según los responsables de Portos, de Galicia ahora los técnicos jurídicos tendrán que certificar que la ley señala la necesidad del permiso al tratarse de terrenos portuarios y en caso afirmativo, comprobar que no existe y adoptar las medidas necesarias, si es que procede.



Pero los populares consideran “inadmisible” esta forma de hacer las cosas, “polas bravas, sen as correspondentes autorizacións que non son un capricho se non que se necesitan, entre moitas outras cuestións, por seguridade”. De hecho, Fole se pregunta por las consecuencias de haberse producido “algún incidente”.



Para la portavoz, Lago “debe poñerlle coto” a Abal Varela porque “actúa completamente por libre, sen ningún respecto pola normativa e ademais buscando xustificacións peregrinas sobre supostas avarías que non existen para facer o que lle peta sen ningún tipo de control”. A no ser que en el Concello “non teñan ningún tipo de xerarquía e que no surrealista pacto se contemple que Abal pode campar as súas anchas e que realmente sexa el quen manda no Concello”, añadió la popular.



En su opinión, es “triste” que la capital del albariño salga en los medios de comunicación por “polémicas, multas, conflitos, perda de subvencións, problemas, obras que se fan mal ou que chegan tarde...”, declararon. Así, una vez más, calificaron la situación del Concello de “absoluto desgoberno”.