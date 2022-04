La posible filtración imprevista de agua paraliza la obra de mejora de la Praza de San Gregorio

Un imprevisto técnico, la posible filtración de aguas hacia una zona de viviendas, ha obligado a paralizar temporalmente la obra de mejora de la Praza de San Gregorio de Cambados, para poder introducir una modificación al proyecto que evite el problema detectado.



La actuación se suspendió el pasado 31 de marzo y podrá reiniciarse, si todo sigue su curso, en unas semanas, una vez la modificación reciba el visto bueno de la comisión municipal de Patrimonio, que se reunirá en la siguiente.



Así lo explicó ayer el alcalde, Samuel Lago, tras un comunicado del grupo opositor Cambados Pode que alertó de la paralización de la obra y criticó con dureza al bipartito, tanto por la parálisis como por la “falta de información” del gobierno local. Esta habría derivado en una preocupación vecinal, al temer algunos residentes que “as obras se prorroguen ata ben entrado o verán”.



Lago explicó que la obra estuvo parada, primero, por el convenio de la construcción, que establece como descanso la Semana Santa, A mayores, el imprevisto detectado fue que inicialmente se proyectó una zona de jardín de suelo drenante. No obstante, ya en el punto la dirección de obra observó que la humedad que se esperaba se disipase en el terreno podría llegar a afectar a algunas viviendas de piedra del entorno. Por ello, se opta ahora por cambiar el proyecto y establecer unas conducciones que permitan impermeabilizar la zona del jardín y canalizar esas aguas.



En todo caso, el concejal José Ramón Abal Varela afirmó que “a veciñanza está moi indignada porque dende o Concello non se informou en ningún momento desta situación”. El edil alerta de que negocios de hostelería del entorno “están sufrindo importantes perdas económicas ao non poder facer uso da terraza que teñen autorizada”. Por ello, Abal Varela reclama que el regidor contacte con “todos os usuarios afectados para consensuar unha solución satisfactoria” al tiempo que demanda “máis seriedade e responsabilidade na xestión de obras”.