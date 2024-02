La posible liberación de Aspérez en la Mancomunidade enciende a Somos: “Os veciños pagan os favores políticos”

Somos Ribadumia hizo público hoy un duro comunicado en el que acusan a David Castro de “pagar con fondos públicos os favores debidos a José Aspérez, a través dunha liberación máis que discutible” al frente del área de Turismo en la Mancomunidade.



El voto de Aspérez fue una de las claves para aprobar la moción de censura que aupó a Castro, alcalde de Ribadumia, a la presidencia del órgano comarcal.



“David Castro pretende que os Concellos, ou sexa a veciñanza, paguen os favores políticos que el debe”, arremete el grupo opositor desde Ribadumia. Para ellos es “inaceptable que a Mancomunidade se use para cumprir os caprichos do PP, de David Castro e de Gonzalo Durán”, alcalde de Vilanova y a quién los críticos sitúan teledirigiendo la operación política entre bambalinas.



No fue esta la única crítica de Somos hacia Castro. También lamentaron que el nuevo presidente del órgano supramunicipal “abandonase o stand da Mancomunidade” para “facer campaña co PP”. En este sentido, afearon que Castro inicie su mandato al frente de esta entidad tradicionalmente de consensos “renegando dela”: “A división na Mancomunidade foi evidente”, “non sorprende” y remarcan al mismo tiempo “a incapacidade de David Castro” para “dialogar co resto de alcaldes".