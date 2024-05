El Pósito atribuye al exgerente de Porto de Cambados la falta de 119.000 euros

Comidas en lujosos restaurantes, el alquiler de un coche de alta gama, obras en un domicilio particular, compras en Carrefour, Amazon, estancos, gastos en peluquería y hasta en el Burguer King, son algunos de los conceptos mencionados el viernes por el gobierno de la Cofradía de Cambados a los socios en una asamblea respecto a la acusación judicial que mantiene contra el exgerente de la sociedad de la vieira. Se corresponderían a gastos que califican de improcedentes por el uso de la tarjeta de empresa, que calculan podrían ascender a 60.000 euros y que suman al agujero por el que se interpuso la querella contra él, por cobros en metálico no ingresados en las cuentas y que inicialmente era de 75.000 euros, pero ahora cifran en 119.000.



El equipo del patrón mayor, Alejandro Pérez, había prometido ofrecer detalles sobre este asunto heredado de la anterior directiva a la que venía acusado de no ser transparente al respecto y de no haber controlado la gestión del demandado. Según asistentes a la asamblea, realizaron indagaciones sobre las operaciones descubriendo que durante su periodo, entre 2020 y abril de 2022, se compraron unas 90.000 unidades de vieira a la lonja de Cambados y a Ferrol, para su procesado y comercialización, pero que no constan como vendidas en las cuentas de Porto de Cambados. Ya en la demanda presentada ese año se le acusaba de quedarse el dinero de ventas con métodos como dar al cliente un número de cuenta perteneciente a personas ajenas a la firma, entre otras cosas. También les informaron de la actual situación financiera de la firma, que cerró 2023 con un beneficio de 70.000 euros.

Autorización para vender

Asimismo se abordó la situación de la fábrica de hielo, que según la directiva es deficitaria en unos 6.000 euros al mes porque la demanda de hielo es escasa, de entre 60 y 70 toneladas mensuales. Pero sobre todo, puso el acento en la venta realizada por sus antecesores de los viejos equipos a una empresa de Holanda, pues les acusaron de haber realizado la operación sin autorización del Cabildo y la Xunta Xeral, además de haber obtenido menos dinero del inicialmente indicado. Según expusieron, se hablaba de unos 40.000 euros, pero finalmente se quedaron en la mitad. Los socios también pudieron saber de la situación judicial respecto al personal de la Cofadía porque actualmente hay 12 demandas por antigüedades y cambio al convenio de despachos y oficinas. Según les explicaron, ya ha habido una sentencia favorable a un empleado y espera que el resto siga la misma línea, lo cual podría suponer un desembolso puntual de 70.000 euros sin sumar los nuevos derechos que pudieran adquirir.



Asimismo se habló del proyecto de mejora y ampliación de la lonja, que está en fase de licitación. Las obras podrían ejecutarse en la temporada de mayor actividad, así que se plantearían alternativas como trasladar una parte de las subastas a la planta de Porto de Cambados.