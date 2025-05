El PP acusa al ejecutivo de recortes en servicios pero el alcalde habla de “desesperación” de los populares

Nuevo tira y afloja sobre gestión municipal de servicios entre el PP y el cuatripartito. Los populares acusaron ayer al gobierno local de “recurtes” en servicios como la grúa, obras, actos públicos, urbanismo y servicios sociales. Además, revelaron que unas recientes sentencias obligan al Concello a abonar importes a policías locales. Por su parte, el alcalde, el socialista Samuel Lago, salió al paso este mismo sábado hablando de lo que considera “desesperación” de la popular Sabela Fole. “Non todo vale”.



El PP afirma que la grúa no funciona de tarde “por ausencia do condutor”, que el “tractor está parado porque o adxudicatario da praza non sabe manexalo” y que el ‘Xoves de Rodas’ terminó aplazado “pola falta de permiso”. Además, añadieron que los juzgados 1 y 2 de lo contencioso en Pontevedra obligan al Ayuntamiento al pago de 27.000 euros de horas extra a cuatro policías y que otros trabajadores “tamén as veñen de reclamar no xulgado”. “O deterioro da xestión do persoal é absoluto. Non hai traballadores suficientes para atender aos veciños e non se cubren as ausencias, polo que os departamentos non funcionan axeitadamenten prexudicando aos veciños e sobrecárgase aos funcionarios existentes”, valora Sabela Fole.

Desde la Alcaldía

Lago replica que “a grúa municipal non está sen servizo, tiña asignado un traballador que se xubilou e está cuberta cunha temporalmente con unha persoa do departamento de Obras ata a cobertura da praza ou a externalización do servizo”. “O tractor traballa ou para en función das prioridades de traballo” y su operario, defiende, “está perfectamente capacitado para o seu manexo”. Del ‘Xoves de Rodas’, dijo, “os permisos non foron tramitados en tempo e forma polos promotores”, cuestión ajena al Ayuntamiento.



Sobre los procesos judiciales puntualizó que el Concello “non debe horas extras a ningún traballador” y que esos importes se deben “ao complemento específico dos axentes” que “deixaron de percibir durante o tempo que non traballaron porque estiveron na academia para estabilizar o seu posto como funcionarios”. “Por certo, non o recurrimos e a cuantía xa foi abonada”, concluyó el primer edil.