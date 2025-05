El PP acusa al gobierno de A Illa de “cobros indebidos” a negocios por basura y saneamiento

El PP de A Illa de Arousa acusó hoy al ejecutivo local de haber aplicado “sobrescuste” en las tasas de basura y alcantarillado a algunos negocios. El grupo opositor reveló además que una junta local de gobierno extraordinaria acaba de aceptar recursos de reposición contra estas nuevas tasas, presentados por una quincena de establecimientos. De forma paralela, A Illa habría autorizado, además, “a devolución das contías cobradas indebidamente, que oscilan en cada caso entre os 33 e os 440 euros por recibo”.



“Ademais, nesa mesma sesión do executivo tamén se revisou de oficio o importe destes tributos á baixa a prol dunha pequena empresa, pero denegáronse os recursos presentados, no mesmo sentido, por ata trece locais de hostalería, aos que se lles nega unha tributación máis acaída e rebaixada en base ás ordenanzas fiscais do ano 2024”, consideran.

Piden explicaciones

Indican desde el PP que la rebaja “é de xustiza tras o castigo fiscal que lles impuxeron ás actividades económicas” y que esta “debe aplicarse en todos os casos”, “sen facer distincións e discriminacións”.



Además, demandan explicaciones al ejecutivo municipal, para que “actúe con transparencia” y los titulares de actividades económicas “saiban a que aterse en materia fiscal”.

“Ou a brutal suba de impostos non tiña sentido, como dicimos sempre desde o PP, e agora póñense a recuar ou son incapaces de pasar os recibos axeitadamente e cóbranlle de máis á xente”. “En calquera dos dous casos estamos ante unha situación grave”, concluyen desde el Partido Popular de A Illa de Arousa.