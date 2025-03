El PP afea el presupuesto de A Illa por la “suba de taxas” y la previsión de ingresos por multas

El PP de A Illa, ausente del Pleno de presupuestos de la semana pasada por desavenencias con la forma de la convocatoria, realizó hoy una valoración del documento económico. El grupo opositor afea las cuentas, “pola suba das taxas fiscais”, “por esquecer un ano máis os proxectos principais na área de investimentos”, por la previsión de ingresos por multas de tráfico y porque consideran que una gran parte de la inversión prevista llega solo a través de la Diputación pontevedresa.



Además, redundaron en lo que califican de “autoritarismo” del gobierno local en la convocatoria de la sesión, agendándola “sen consenso coa oposición”, “de xeito unilateral”.



En lo referente a la “subida de taxas”, hablan de hasta un “16,3%, ata elevar a súa recadación por riba do millón de euros”. También lamentaron que “o único imposto que interesaba que incrementase a recadación, que é o de obras”, baja “nun 25%, o que quere dicir que o propio goberno augura outro mal ano para que os veciños se poidan facer a súa casa”. “Malia as constantes e, polo que se ve, falsas acusacións do goberno local” contra administraciones gobernadas por el PP, indican los populares que “gran parte destas contas son posibles grazas ás importantes achegas da Xunta e da Deputación”.

“Investimentos cativos”

Matías Cañón califica de “cativos” las inversiones previstas, “posto que os 516.773 euros desta partida apenas supoñen o 11% dos 4,6 millóns totais”. Es, opinan, “unha cifra moi alonxada do que precisa A Illa” y “pírrica comparada co 25%, o 30% e ata o 35% que destinan moitos municipios da provincia”.



Afearon, además, la “ausencia” de esos “proxectos principais e estratéxicos comprometidos eternamente”, como el pabellón; “acción real no eido urbanístico” en favor de la vivienda, pistas deportivas al aire libre, centro de día o casa de la juventud, recogen.



Además, exigen al bipartito dar a conocer “as súas intencións reais en materia de tráfico e aparcamento”. “O proxecto económico contempla un aumento das multas de tráfico en 63.000 euros para o presente ano 2025, a creación dunha nova taxa de estacionamento”, “que agardamos que sexa, como dixeron, só para xente de fóra”, “e a compra de máquinas de pago, cunha partida de 18.000 euros, para implantar esta medida”, advierten.



Concluyen instando al gobierno a que abandone “a súa axenda ideolóxica” y se “centre en dar solucións e impulsar o benestar da xente de A Illa”.