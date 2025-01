El PP se alinea con el sector y se opone a la tasa turística en A Illa y O Grove, aunque se abre al debate en el futuro

El Partido Popular se pronunció con respecto a la implementación de una posible tasa turísticas en O Grove y A Illa. Así, el portavoz en O Grove, Pablo Leiva, y el líder de los populares en A Illa, Matías Cañón, coincidieron en que la cuestión “merece un debate sosegado e no que se teña en conta, e moito, a opinión do sector”, que en estos momentos “non está moi pola labor en ambos municipios, aínda que está aberto a analizar distintas opcións de cara ao futuro sempre que dito tributo non merme a xeración económica e laboral do turismo”.



Por ello, los conservadores se mostraron contrarios a este tipo impositivo: “Non desbotamos que poida haber cambios de escenarios no futuro, pero agora mesmo o sector dos nosos concellos non está pola labor e teñen o noso apoio, sobre todo cando os dous gobernos locais só buscan un afán recadatorio co que prexudicar, en principio, aos centos de veciños que viven e traballo do turismo nos nosos territorios”.



En este sentido, los populares recordaron que una posible tasa “debería reverter exclusivamente en fins que busquen a sostibilidade turística para garantir a prestación dos servizos municipais e para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños, que son o máis importante” y advierten de que los intentos de los respectivos gobiernos “pasan máis ben por financiarse en termos xerais para tratar de tapar a súa mala xestión económica e que ten ás tesourerías municipais de O Grove e de A Illa completamente afogadas”, concluyeron.

Posturas diferentes del BNG

Por otra parte, los populares aprovecharon la ocasión para cargar contra el BNG por sus diferentes posturas con respecto a la implantación de la tasa turística en estos municipios. “Non pode ser que o que o BNG defende en A Illa, que é implantar unha taxa e incluso castigar economicamente aos veciños propietarios das vivendas turísticas a través da auga, o lixo e o saneamento nun intento de demonizar ao sector, sexa o contrario do que o mesmo Bloque di en O Grove, onde se opón a este imposto”, lamentaron Leiva y Cañón.

En la misma línea, los conservadores acusaron a los nacionalistas de no tener un modelo turístico y de entrar en contradicciones por sus posturas enfrentadas en los municipios de O Salnés: “Isto demostra a súa absoluta incoherencia, xa que ambos concellos estamos nunha­ situación moi similar e demostra que o BNG é un partido que só vale para estar na oposición, porque sempre se opón a todo e só serve para dicir “non” a todo sen criterio ningún”, sentenciaron.



Por ello, tanto Leiva como Cañón reclamaron al Bloque “que se aclare” y que presente una propuesta común a estos concellos, ambos con “moitas similitudes turísticas” y que se encuentran entre los diez municipios gallegos con más visitantes.