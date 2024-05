El PP de Cambados acusa a Lago de no tener el Orzamento de 2024 por “medo” a carecer del apoyo de sus socios

El PP de Cambados considera que el alcalde, Samuel Lago, todavía no tiene el Presupuesto de 2024 por “medo a negociar” con sus socios de gobierno, llegar al Pleno para a su aprobación y “quedar en ridículo por non ter nin o seu apoio”, declaró su portavoz, Sabela Fole.



La concejala cree que el regidor socialista viene ofreciendo “escusas económicas” que “non se sosteñen nin responden á realidade”. En su opinión, un Presupuesto “é un documento moi sinxelo no que se detallan os ingresos que se reciben e logo hai que ver a que se destinan en base aos gastos comprometidos e ás prioridades da acción de goberno”. Además de que es algo vivo, con posibilidad de modificaciones posteriores, pero “escoitar ao alcalde dicir que os ingresos son escasos e que por iso non pode facer o Orzamento é alucinante porque hai concellos moito máis pequenos, con moitos menos ingresos e gastos fixos case coma nós, que si aproban as contas”.



Asimismo, tampoco le vale hablar de una “diminución de ingresos porque as transferencias fóronos subindo todos estes anos” y cree que Lago “trata de confundir” y “debería ser valente e dicirlle a verdade aos veciños”, que “ten que conxugar os intereses de dous partidos rivais, como Somos e o BNG, e os dunha persoa impredecible como José Ramón Abal Varela”, sentenció.

Gastos impropios

En cuanto a los gastos impropios, Fole le invita a presentar una moción dirigida al Gobierno central, de su partido, pues le acusa de cometer un “incumprimento flagrante no financiamiento do SAF”, por ejemplo.