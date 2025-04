El PP de Cambados exige la cobertura de las bajas de las trabajadoras de servicios sociales

El Partido Popular de Cambados denunció ayer la ausencia de las trabajadoras del departamento de servicios sociales. Si en el último Pleno la portavoz popular, Sabela Fole, advertía que el servicio solo contaba con una empleada a tiempo completo y otra con reducción de jornada, ahora las vacaciones de una de ellas y una baja médica de la restante provocan “o absoluto cese dun servizo básico”, lamentó Fole, que exige al Concello la cobertura inmediata de las plazas.



En concreto, la concejala popular explicó que la trabajadora social encargada de la coordinación del departamento ha cogida las vacaciones que le corresponden legalmente, mientras que la que realizaba sus tareas en la Zona A asumió ya su baja, tal y como estaba previsto por su situación personal, por lo que el servicio se encuentra en “stand by” y solo permanece un administrativo “que máis alá do seu traballo só lle pode pedir paciencia á xente porque non hai traballadoras sociais”, valoró Fole, que considera que, dada la situación, “os usuarios non poden ser atendidos axeitadamente”.

“É moi triste que, malia que lle advertimos da situación precaria no Pleno de hai uns días, ao que coma sempre responderon con boas palabras e ningunha acción, o cuatripartito pase totalmente do servizo que atende á xente máis vulnerable e, como sempre pasa en Cambados con este goberno, as cousas sempre vaian a peor e neste momento esteamos sen Servizos Sociais”, censuró.



“Neglixencia municipal”

Los populares recordaron que hace unas semanas revelaron que el departamento estaba “moi coxo”, puesto que, de las tres trabajadoras sociales adscritas, solo la coordinadora estaba a jornada completa, mientras que la encargada de la Zona La tenía una reducción de jornada y solo atendía tres días a la semana y la de la Zona B permanecía sin cubrir desde el pasado mes de octubre de 2024.



Lo cierto es que la cuestión se elevó al Pleno el pasado mes de marzo, donde el PP pidió el refuerzo del personal a través de una moción que fue aprobada por la abstención del cuatripartito. Pese a ello, señaló Fole, “non se procedeu a unha substitución temporal e agora atopámonos, por desgraza, que se caeu absolutamente todo o departamento pola neglixencia municipal”.

Nueva plaza de trabajadora social

El alcalde cambadés, Samuel Lago, confirmaba en el anterior Pleno que el Concello creará otra plaza de trabajadora social tras acordarlo con los sindicatos para la prestación del servicio, pese a que la ratio actual es la “adecuada” Asimismo, en esa misma sesión, Lago recordó en alusión a la moción elevada por los populares que el Ayuntamiento cubrió todas las bajas por enfermedad de las trabajadoras municipales.