El PP de Cambados solicitará una lista de “axudas perdidas” porque “hai moitos máis casos”

El PP de Cambados va a pedir al Concello una relación de subvenciones “perdidas” en este año, pues asegura que “hai moitos máis casos” además de los conocidos esta semana del Auditorio y la obra de Fefiñáns, que suponen 81.000 euros.



Su portavoz, Sabela Fole, considera que Cambados es el “municipio récord en perda de subvencións de toda a provincia” y pidió “transparencia” para que los vecinos “coñezan con exactitude todas as axudas concedidas polas diferentes administracións que se deixaron ir pola ineficiente e ineficaz xestión do cuatripartito”.



Fole insistió en que “sabemos que hai moitos máis casos” además de la ayuda de la Agadic para equipamiento del auditorio y de la parcial del Plan Concellos que se pierde de la obra de Fefiñáns por no haberla terminado dentro del plazo. “Aos que se engaden as perdas, algunhas de centos de miles de euros, en distintos plans de anos anteriores”, acusó.



La opositora indicó que al recibir apoyo financiero externo “hai que activar un protocolo e un cronograma de traballo e non limitarse a comunicalo como un gran fito”, pues considera que el gobierno local “non ten capacidade máis que para aguantar un cartel e saír nunha foto” al anunciar un proyecto.



Teme también que “esteamos a perder oportunidades porque non hai diñeiro para asumir as nosas obrigas nesas actuacións” y es que, cabe recordar, que al bipartito le llovieron las críticas cuando no concurrió al plan Ágora alegando que, en ese momento, no podía aportar la parte proporcional que le correspondería al Concello.



“Se ten humildade e senten respecto polos cambadess deberían pedir perdón de inmediato”, añadió la popular, quien considera que “o único que fai ben” el gobierno en coalición “é buscar escusas”. Le parece “indigno” que el alcalde atribuya lo de Fefiñáns a la burocracia “como se Cambados tivera unha especial máis complexa que os demais”.