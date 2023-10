La obra de Fefiñáns queda incompleta y Cambados pierde 41.000 euros de ayuda

La reforma urbana de la Praza de Fefiñáns para consolidar su peatonalización era uno de los proyectos estrella del anterior mandato, pero ha quedado incompleta. No ha dado tiempo a renovar la alameda y aunque el Concello la reformará a posteriori, con bajas de otras obras, también de financiación externa, lo cierto es que así pierde 41.000 euros del global concedido por el Plan Concellos 2021 para el proyecto.



El asunto está en que, al no poder justificar la totalidad de los trabajos ante la Diputación de Pontevedra, por los que le había concedido un total de 233.231 euros, no recibirá ni la parte correspondiente a esa fase inacabada –unos 30.000 euros– ni la baja de 11.000 euros que había conseguido en el proceso de licitación y la cual podría haber destinado a otra necesidad.

Argumentos para el retraso

El motivo de todo es que el Concello no ha cumplido el plazo de ejecución, que expiró el 30 de septiembre. El alcalde, Samuel Lago, señala como “principal causa” del retraso un “exceso de burocracia”. Por un lado, “pola demora na consecución das autorizacións previas de Patrimonio”. A este respecto cabe recordar que hubo que realizar modificaciones del proyecto original y mantener varias reuniones con la Xunta que, al principio, era reacia a la recuperación de la escalinata desaparecida de San Benito.



Y por otro, Lago señala el control arqueológico: “En todas as zanxas que se abriron –para la instalación de nuevo saneamiento y aplicación de nuevos pavimentos– apareceron restos que houbo que informar, catalogar... Incluso houbo que cambiar o trazado dunha tubaxe en Rianxeira”.



Las obras comenzaron a finales de mayo y se acordó con la hostelería no actuar en verano en las alamedas ni en otras zonas que pudieran interferir con el periodo de más trabajo. El regidor reconoce que esto pudo contribuir, impidiendo trabajar en una zona mientras estaba suspendida otra por esos hallazgos que, entre otras cosas, sacaron a la luz un muro antiguo y lo que podría ser una parte de un arco desaparecido. Pero, en todo caso, “entendiamos que para os hostaleiros podía supoñer un prexuízo económico moito maior do que podía sufrir o Concello”, declaró. Los más afectados son los dos locales que montan terraza en esas explanadas de tierra donde se iba –y se va– a aplicar un pavimento drenante como el de la entrada por la Avenida de Vilagarcía.

Prórrogas sin contestar

También defiende que “nunca pensamos que se podería retrasar tanto” y fue en septiembre, dice, cuando fueron conscientes y presentaron escritos los días 7 y 19 pidiendo a la Diputación un mes más. En concreto, “solicitamos igualar o prazo de execución, do 30 de setembro, co de xustificación –o 30 de outubro– porque así nos daría tempo”. Aún espera respuesta, pero, consultada verbalmente la institución, “dixéronme que había máis concellos” pidiendo prórrogas.

Incorporación de Abal

En opinión de su socio de Pode, José Ramón Abal Varela, que ya se ha incorporado como responsable de la Concellería de Obras, hubo una “mala planificación das obras” y “quizáis, o máis razoable, vendo que se ían ter que executar no verán, e para no prexudicar á hostalería, houbera sido facer un cambio de obxecto da axuda do Plan Concellos, destinala a outra obra, e meter o de Fefiñáns no seguinte Plan, como fixemos nós no meu mandato –2015/2019– coa obra de soterramento do cableado de Rúa Real, que esperamos a que pasará o verán”.



Con todo, la alameda se reformará. El alcalde explica que se ha alcanzado un acuerdo con la adjudicataria para la “resolución do contrato de mutuo acordo, certificando o que está rematado, que é en torno a un 85 %, e logo facer unha separata do contrato e financialo con baixas doutras obras, seguramente dos asfaltados de camiños rurais”, que, cabe recordar, fue de unos 47.000 euros y también financia con el plan provincial. Así lo indicó para defender que “non sairá de fondos propios”, pero ese dinero podría haberse destinado a otra cuestión.

El PP sobre el caso de la Agadic: “Cordal debería admitir a súa inoperancia”

La pérdida de este dinero se suma a la renuncia voluntaria de una ayuda de 40.000 euros de la Agadic para comprar equipamiento para el auditorio, como publicó Diario de Arousa. El alcalde argumenta el mismo motivo que con Fefiñáns: “Un exceso de burocracia” para justificar que la contratación se retrasara hasta no poder cumplir los plazos, en este caso por una demora del gobierno central en dar su preceptivo visto bueno al proceso. Asimismo aseguró que han conseguido ponerse al día en ejecución del Plan Concellos –excepto en el caso de Fefiñáns, claro está–, pues del de 2022 solo queda la renovación del firme de Rodas, parado para no entorpecer el verano a la hostelería, y de 2023 falta por licitar mejoras en viales rurales y las aceras de la Avenida de Galicia.



No obstante, para el PP, ha sido una “nova mostra da incapacidade” del gobierno y pide al concejal Tino Cordal que, así como “anunciou a bombo e patriño” esta mejora, “agora debería ser igual de transparente, que é un concepto co que se enche a boca, pero nunca aplica, para admitir a súa inoperancia, extensiva a todo o goberno”, declaró su portavoz, Sabela Fole, recordando a continuación que la Xunta le denegó en 2022 una ayuda para la casa de cultura de Vilariño. “Hai algo que funcione no Concello?”, se pregunta.