El PP de Cambados tiene “serias dúbidas” de que el cuartel se vaya a construir ante el reinicio de su licitación

El PP pide explicaciones al alcalde de Cambados tras conocer que el proyecto de construcción del cuartel se va a volver a redactar y a sacar a licitación, pues sospechan que se trata de una “escusa para un retraso sin fin”, declaró su portavoz, Sabela Fole.



A la popular le parece que “hai algo raro” pues la parcela es la misma, con unas características geológicas y con una masa subterránea de agua que han impedido hacer la cimentación tal y como estaba proyectada.

“É totalmente incoherente que rescindan o contrato porque non queren pagar máis de 9 millóns de euros e pretendan que cun novo proxecto apareza unha solución máxica que resolva os problemas”, pues “a obra non vai saír máis barata, agás que recurten, que cambien o edificio de localización ou ben que non o vaian a facer definitivamente e tenten gañar tempo e salvar a cara”, expuso. Y es que el Ministerio del Interior tiene que rescindir el contrato con la adjudicataria porque no se alcanzó un acuerdo ante el incremento de precio previsto naciendo así la necesidad de volver a licitarlo.



Fole califica la “única obra que realiza o Goberno de España en Cambados como un auténtico despropósito”, a la vista de todos los antecedentes de este proyecto, cuya obra arrancaba hace dos años haciendo poco más que excavaciones, además de que el presupuesto ya sufrió un incremento al poco de contratarse, de tres millones más.

Esto lleva a la concejala de la oposición a acusar a Interior de “ser completamente neglixente” y a Samuel Lago de actuar con “absoluta condescencia” con el Ejecutivo de su partido: “Se isto llo fai a Xunta, xa estaría detrás dunha pancarta”. Es más, considera que este nuevo retraso “non é unha boa nova” y tiene “serias dúbidas” de que esté acabado en 2027, la nueva fecha estimada.