El PP de Cambados tilda de “incompetente” al cuatripartito tras la pérdida de dos subvenciones

El PP de Cambados ha criticado la pérdida de dos subvenciones por parte del Concello porque considera que es producto de la “incompetencia e tremenda e probada ineficacia” del cuatripartito. Pero además, le acusa de no concurrir a tres líneas.



Su portavoz, Sabela Fole, detalló que una de las ayudas denegadas estaba destinada a cubrir una instalación deportiva en Quintáns “cando hai anos que os proxectos deportivos están excluídos das bases –infraestructuras de la administración local–. É algo inaudito”. La otra fue la solicitada para reformar la Cámara Agraria y según la popular sucedió algo parecido.

Bases de la línea

Detalló que en un principio se solicitaron 60.000 euros, pero la solicitud se redujo a 26.400 euros tras retirar las obras generales y de accesibilidades, las cuales no eran el objetivo de la línea, perteneciente al fondo adicional del Fondo de Cooperación Local , destinada a eficiencia energética. Pero aún así, “o proxecto de Cambados só obtivo 42 puntos cando o corte estaba fixado en 82, e foi o peor valorado dos seis que quedaron fóra destas achegas”, aseguró.



Todas estas convocatorias son la de la Xunta, así como las tres que, según la popular, eran una oportunidad que el Concello desaprovechó porque “nin sequera concorreu as liñas rexionais Feder, ao Fondo de Compensación Ambiental e de proxectos estratéxicos”, detalló.



Fole considera que la localidad “ten o triste récord da provincia que perde máis axudas” y nombró otro reciente caso, el de la rehabilitación del Pazo de Torrado que, como avanzó este diario, se quedó sin la ayuda solicitada al Ministerio de Turismo porque, aún teniendo una puntuación muy alta, el crédito habilitado se agotó.



La popular considera que el cuatripartito “non pode facerse a vítima” porque “son achegas das que se benefician centos de concellos galegos de todas as cores políticas, pero si fan ben as cousas”, añadió. De hecho, echa la culpa a una “tremenda ineficacia e incompetencia” ante una “interminable lista de proxectos mal elaborados ou que non se adaptan ás bases e cuxos efectos están pagando os veciños cunha absoluta falta de melloras”. Es más, asegura que “ningunha administración confía en Cambados e non é unha cousa do PP”, añadió, asegurando que el delegado del Gobierno “dixo que non a todo o que lle pediu o alcalde” en la visita de hace unos meses e “incluso non son quen de retomar as obras do novo cuartel”, agregó.