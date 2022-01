El PP carga contra el discurso de despedida de Abal: “Estaba cheo de manipulación e falsidades”

El PP de Cambados cargó ayer contra el discurso de despedida de la exalcaldesa Fátima Abal asegurando que estuvo lleno de “manipulacións e informacións sesgadas e outras falsas que non lle podemos permitir”, declaró su portavoz, Luis Aragunde. Considera que nunca comprendió la necesaria crítica que debe realizar la oposición a un gobierno local. Para empezar en dos temas con los que les hizo cruz y raya: la obra de la casa de sus padres y la polémica empresa Nunaga. Aragunde defiende que sus denuncias siempre se basaron en “datos tanxibles e demostrables”.





Respecto a lo primero recordó que únicamente hicieron público el informe “totalmente desfavorable do arquitecto municipal e que falta documentación no expediente e teño secretarios testigos de que viron un documento manuscrito de cando era concelleira da oposición pedindo que se desvinculara ao técnico e seguiremos decíndoo. Logo como alcaldesa fíxoo ela e puxo ao aparellador, algo cuestionable porque está

para licencias menores e menos habendo un arquitecto e ese informe previo”.





La justicia exoneró de toda culpa a la socialista, en opinión de Aragunde porque el denunciante “non fixo moita forza” y si ellos no acudieron a los tribunales fue porque “había moitas posibilidades de que lle tiraran a casa e non queriamos iso”.





Y respecto a Nunaga, afirmó lo mismo: “Sacamos os datos de plataformas de internet con base de datos do rexistro mercantil e aparece unha inmobiliaria con domicilio social na súa casa, cun capital de case un millón de euros, co seu marido de xerente e a nome dunha persoa con temas no xulgado, que logo nos medios vinculan a clans do narcotráfico”, explicó. “Son datos corroborados, non inventamos nada, tiñamos que facer públicas estas cousas. Sabía onde se metía cando se presentou e que levaba na mochila”, añadió el concejal.





Socialistas empleados

También le “fastidia moito que dea leccións de moralidade” cuando habló de “redes” y “vicios” del PP que se encontraron con el Concello. “Parece que eran os únicos honrados, sempre estaban elucubrando sobre min. Revisaron o Concello de arriba a abaixo e non atoparon nada, eu durmo tranquilo”, expuso Aragunde. Es más, se pregunta si “non lle traicionaría o subconsciente” pues asegura que en el Ayuntamiento trabajaron y aún trabajan personas que “foron nas súas listas e interventores do PSOE s e incluso exconcelleiros, agora mesmo hai un nas oficinas xerais”.





Asimismo rechaza sus críticas a la Xunta asegurando que en sus seis años y medio, Cambados se benefició de “maneira directa e indirecta” de inversiones por más de 30 millones, más “os cartos que perderon por non concurrir a axudas dela e da Deputación, como o Reacpon”. Y en saneamiento, parece que “o seu é unha marabilla e antes era un desastre”, añadió. Según Aragunde, en su Alcaldía se invirtieron 12 millones mientras que “eles non chegaron nin aos 1,2 millones do tanque de tormentas, que foi o último proxecto” de su gobierno.





Del mismo modo tacha de “mentira” que dijera que no merecía el mismo sueldo que él: “Non podía ter o mesmo en primeiro lugar porque non tiña os apoios –eu tiña maioría– e tampouco tiña tantas competencias e responsabilidades coma min. Ademais era o mesmo que se puxo ela no mandato anterior”. E más, considera que “debería estar agradecida porque ten soldo grazas ao PP”.





También cree que “no sustancial” Cambados no está mejor e “incluso está abandona e perdeu peso na comarca”. Además insistió en que su partido tiene parte en el “mérito” de ser Ciudad Europa del Vino y le recrimina que el Albariño “ten o título, pero era máis internacional antes” porque a “unha das tres patas”, el Capítulo, “lle puxeron trabas cando os seus cabaleiros e donas famosos enchían portadas”. Asimismo asegura que sigue de concejala porque el PSOE “non quere aos seguintes na lista”.