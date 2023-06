El PP comparece hoy en Cambados tras agotarse el ultimátum para el posible pacto bipartito con Abal

Silencio. José Ramón Abal respondió ayer a preguntas de este periódico solo para comunicar que en el día en que concluía el ultimátum ofrecido por el PP para aceptar o rechazar el pacto conservador, no haría declaraciones. Silencio del edil llave de gobierno, que mantuvo a la espera, durante todo el día, tanto a la derecha como a la izquierda.



Sabela Fole, candidata a la Alcaldía por el PP, ha convocado una rueda de prensa para las 12:30 horas de este jueves, en el Parador. Será entonces cuando se revele si finalmente Abal había respondido a su ofrecimiento en plazo (todavía había algo de tiempo al cierre de esta edición) o si, por el contrario, se mantenía un silencio que, según el mismo ultimátum conservador, podría suponer el portazo definitivo de la opción del bipartito por la derecha.



Al otro lado, en la izquierda, el candidato socialista a la Alcaldía y regidor en funciones, Samuel Lago, confirmaba ayer que el martes hubo un nuevo encuentro negociador con Cambados Pode. Allí le trasladaron al edil llave una “oferta”, unas “condicións que estamos á espera de que resposte”.

La otra vía, también con fecha



Lago tiene asegurado el voto de investidura de BNG y Somos. Pero necesita a Pode. Ningún grupo de izquierda o derecha quiere repetir la foto de 2015, con José Ramón Abal decantando la investidura literalmente en el último momento, en Plena votación. Así que la opción del cuatripartito por la izquierda también tiene fecha de caducidad: “O que si temos claro é que non imos esperar ata o día do Pleno para sabelo”. “Non puxemos unha data estrita, pero si que precisamos sabelo, polo menos, o día antes da votación. Un ou dous días”.



“A situación do PSOE e do PP é moi similar. Ambos trasladamos (a Pode) o deseño do goberno, compromiso programático, distribución aproximada de áreas. E agora estamos á espera de que el (Abal), decida”. Será “o que lle guste máis”. Pero, de nuevo, Pode estira los tiempos para una decisión nada banal.