El PP critica la “incapacidade” de Cacabelos para conseguir las inversiones que necesita O Grove

El portavoz del Grupo Popular de O Grove, Pablo Leiva, contestó la demanda del alcalde, José Cacabelos, de mayor inversión a la Xunta para la reforma de la Rúa Luis A. Mestre y la mejora de la carretera autonómica de A Lanzada hasta San Vicente do Mar. Para Leiva, el regidor meco “leva todo o verán chorando para tentar tapar a súa absoluta incapacidade para conseguir os investimentos que precisa o pobo de O Grove e deste xeito, ademais de non conseguir eses fondos de fóra, tampouco lle queda tempo para atender ao noso Concello, que está completamente abandonado”.



El edil popular defiende que otros concellos de la comarca gobernados por los socialistas, como Vilagarcía o Cambados, "polo que está claro que non hai unha persecución política contra un alcalde do PSOE, neste caso o do Grove, senón un señor que é incapaz de negociar e xestionar porque está todo o día laiándose como única forma de entender a política e de conseguir votos", sentenció el portavoz del PP local.