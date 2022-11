El PP elige a Pablo Leiva como candidato a la alcaldía de O Grove

Pablo Leiva será el candidato del Partido Popular a la alcaldía de O Grove en las municipales de mayo. Así lo decidió la junta local por unanimidad, en una reunión que mantuvieron el martes por la noche, y a la que asistió el presidente provincial, Luis López, la secretaria del partido, Luisa Piñeiro, y la coordinadora de O Salnés, Paz Lago.





Pablo Leiva tiene 51 años, nació en O Grove y es abogado. El recién designado candidato mostró su agradecimiento por la confianza tanto de los afiliados mecos como de la dirección provincial del partido, y señaló que “somos o cambio serio e fiable que necesita este concello”. Además, añadió que "é momento de recuperar a confianza dos nosos veciños. Este concello necesita un impulso, O Grove ten un gran potencial que non se está aproveitando e nós somos a opción fiable para conseguilo".







Por su parte, Luis López subrayó que "é unha persoa moi preparada, dialogante, con grande prestixio profesional e capacidade de traballo e que asume este novo reto con moita ilusión e compromiso”. López pidió a toda la junta local que en los meses que quedan, aumenten su presencia en la calle, ya que “somos o partido da xente porque sabemos escoitar, porque entendemos aos nosos veciños e porque buscamos solucións aos seus problemas”.





Además, expresó su “agradecemento” a Beatriz Castro “polo traballo nestes catro anos ao fronte do PP local”, e incidió en que “todos seguen sendo imprescindibles no proxecto do Partido Popular. Cada afiliado, cada simpatizante, van ser fundamentais”.