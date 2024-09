El PP de O Grove busca dar un nuevo impulso a la Festa do Marisco al detectar “cansanzo” en el Concello

El grupo municipal del PP de O Grove va a proponer la creación de una comisión política, económica y social, que integre a todos los agentes del concello, para diseñar y organizar la Festa do Marisco a partir del año 2025 con el objetivo de enriquecer y potenciar esta cita gastronómica.



Los populares defienden que el Concello “está a perder forza no seu impulso posiblemente por certo cansanzo”, y lamentan la falta de promoción exterior, “a diminución da calidade dos concertos, a redución das instalacións co recurte da carpa institucional ou a falta de colaboración cos empresarios, no caso do colectivo Emgrobes”.



Por ello, el portavoz, Pablo Leiva, lanza esta propuesta “construtiva e en positivo” para que sea todo el municipio la que aporte ideas para relanzar la Festa do Marisco bajo, lógicamente, el liderato del Concello. “Ademais de certa enerxía que se está a perder no programa, que é un aspecto que debería acompañar e apoiar a simple degustación do mellor marisco do mundo, que é o que temos no Grove, esta perda de folgos tamén a percibimos noutras cousas importantes, xa que temos unha das mellores festas gastronómicas do norte de España e vemos como queda atrás”, concluye.