El PP de O Grove celebra que el centro de salud vaya a recibir un nuevo médico y pediatra

El Partido Popular de O Grove celebra que el centro de salud meco pueda recibir un nuevo médico y un pediatra, dentro del concurso de méritos que la Xunta convocará en las próximas semanas, según informó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la visita de esta mañana al Hospital do Salnés.

Asimismo, el candidato popular a la Alcaldía, Pablo Leiva, lamenta la postura del PSdeG y el BNG recordando que, "se por eles fora, non se podería realizar este proceso e cubrir estas prazas". En el mismo sentido, critica al alcalde, José Antonio Cacabelos, por encabezar protestas y reclamaciones de más personal sanitario mientras su partido vota en contra de las soluciones, según afirma Leiva.

En esta línea, el popular defiende que se trata de una postura partidista que busca sacar un rédito electoral. “No Grove teremos novo médico e novo pediatra co voto en contra do partido do alcalde”, concluye.