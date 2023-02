El PP de O Grove critica el abandono de la parroquia de San Vicente y de sus vecinos por parte del Concello

El PP de O Grove denuncia que las familias de San Vicente son “as grandes esquecidas” del gobierno socialista de Cacabelos. El candidato Pablo Leiva critica que “os servizos municipais chegan tarde ou simplemente non chegan a esta parroquia. Estas familias reclaman maior atención por parte do concello e esixen o trato que se merecen como calquera dos veciños do Grove para deixar de ser cidadáns de segunda”.



Para los populares, la parroquia de San Vicente “nunca estivo tan abandonada como ata o de agora. Basta con darse un paseo polas súas rúas, é desolador ver como hai beirarrúas sen rematar, cunetas a monte, falta de iluminación en moitos camiños, ausencia de indicadores de vías, sendeiros literalmente engullidos pola maleza, accesos ás praias descoidados e, en xeral, falta de limpeza ao longo de todo o ano”, señala.



Con respecto a las instalaciones municipales, Pablo Leiva confirma que “tamén deixan moito que desexar”. Citando ejemplos como la Casa da Cultura, “cuxa axencia de lectura abre apenas tres días á semana por falta de persoal, ten humidades e dos oito ordenadores que había, xa non queda ningún”. El parque infantil, añade, “está deteriorado: parchearon unha parte pero o resto continúa exactamente igual que hai anos, e con perigo para os nenos que o frecuentan”.

Local social de Reboredo



Algo parecido, asegura, sucede con el nuevo local social de Reboredo, “un edificio que segue pechado, non sabemos con que finalidade se fixo, mostra signos de absoluto abandono e, ademáis, xa comeza a deteriorarse”, critican los populares.



Para Leiva “son algúns dos exemplos que amosan a desidia e o desinterese de Cacabelos e do seu goberno respecto ás familias que residen nesta parroquia. Un capítulo aparte merecen o transporte, as comunicacións e, sobre todo, a pouca consideración cara as persoas maiores de San Vicente”, concluye el candidato popular.