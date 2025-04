El PP de O Grove lamenta la falta de apoyo para priorizar empresas mecas en obras municipales

El grupo municipal del PP ha manifestado su pesar ante el rechazo del alcalde, Jose Cacabelos, para no llevar adelante su propuesta de priorizar la contratación de empresas locales en obras y servicios municipales, iniciativa que presentaron a través de una moción en el último Pleno.



El portavoz del partido, Pablo Leiva, señala que la propuesta fue muy bien acogida por los partidos de la oposición, BNG y EU, sumando este último la sugerencia de crear una base de datos local para que las empresas se anoten y puedan ofrecer ellas mismas sus trabajos.



No obstante, los socialistas mantuvieron su abstención al respecto, alegando que desde el gobierno municipal ya se recurre con frecuencia a los negocios de la localidad. Además, pese a que la propuesta salió adelante, el portavoz lamenta la actitud contraria de la administración local, que le hace sospechar que no se llevará a cabo.



También, señala la oposición del regidor a la creación de la base de datos propuesta por EU y a una oficina municipal de atención a los empresarios de O Grove que deseen participar en estos procesos públicos.



Leiva explica que esta iniciativa “non pretende ningún trato de favor para as nosas empresas, senón optar por elas no caso de contratos menores e negociados, que son competencia directa do alcalde, e tamén favorecer a súa contratación nos restantes a igualdade de condicións”.