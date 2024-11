El PP de O Grove pide la supresión de la cafetería de la Festa do Marisco y señala que esta edición "non foi exitosa"

El grupo municipal del PP de O Grove propone la supresión de la carpa de la cafetería de la Festa do Marisco para la edición del año 2025. Con esta eliminación, los populares señalan que se evitarán los problemas que suele generar, así como las molestias por ruidos especialmente en horario nocturno y servirá como medida para ayudar a la hostelería local "evitando a súa competencia desleal".

El portavoz municipal, Pablo Leiva, explica que este recinto público, que se rige bajo el sistema de concesión "compite directamente cos nosos bares, cafeterías e bares, e sobre todo cos locais de copas" ya que, señala, los asistentes a la fiesta al tener este establecimiento se quedan en la plaza de O Corgo y "non pisan a vila". De esta manera Leiva señala que "con cartos públicos estase a realizar unha competencia sen sentido" e indica que es una de las razones por las que se debería de eliminar esta carpa de la fiesta o, por lo menor, "prohibir o seu funcionamento en horario nocturno".

Además, en cuanto al problema del precinto y del pago del canon de la cafetería, le recuerda al alcalde de O Grove, José Cacabelos, que "si recoñece que houbo unha presunta falsidade documental", su obligación era presentar una denuncia o, al menor, proceder a la apertura de un expediente sancionador.

Retroceso palpable

De la misma manera, Leiva reiteró que la última edición de la Festa do Marisco "non foi exitosa e sufriu un retroceso palpable". Así, los populares señalan que hubo un descenso del 21% en la venta de tiques - pasando de los 186.000 a los 146.000 - y una disminución del 17% en la facturación, con respecto al año anterior.

"Estas festas sempre superan á edición anterior, polo que estas caídas, situando a edición do 2024 como a cuarta en asistencia e a segunda en facturación, que sería máis baixa aínda de non ser polo IPC nos prezos, demostran o deterioro do Marisco, porque o que é medible non é opinable", señaló el portavoz de los populares.

En este sentido, desde el PP, indican que "todo o mundo é consciente" de los defectos que presenta esta fiesta en materia de promoción, organización, logística, colaboración con empresarios, ruidos y suciedad, por lo que insisten en ofrecerle al alcalde su contribución para organizar la próxima edición, con la participación de todos los grupos y agentes socioeconómicos.

Y recalcan, que muchos de los problemas relacionados con el ruido nocturno y permitir conciliar el descanso de los vecinos de la localidad, se erradicarían con la eliminación de la carpa de la cafetería.