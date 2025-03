El PP de A Illa califica de “hipoteca” la prórroga del contrato del agua para financiar la depuradora

El Partido Popular de A Illa califica de “hipoteca” la prórroga del contrato del agua en favor de Espina&Delfín, que reporta al Ayuntamiento 1,7 millones de euros, la cantidad que aportará el Concello en su parte para construir la nueva depuradora o EDAR de Niño de Corvo.



“Coa prórroga do contrato da auga o Concello quita pufos, cobrando na man 1.700.000 euros e escritura un acordo con Espina&Delfín, que hipoteca aos veciños da Arousa durante os próximos vinte anos”, opinan. “Os desmadres de algún, ao final tenos que pagar alguén”, “neste caso, a xente po pobo”, afirman.



Recuerdan los populares que habían presentado un recurso administrativo contra aquella prórroga, pero acusan al gobierno local de denegarlo “porque, polo visto, tardamos en facelo”. “Dixeron que está fora de prazo e non imos entrar a fondo do asunto”. “Realmente onde entran e no fondo do peto dos veciños”, arremeten.



Insisten en criticar la operación. “Os tempos están difíciles”, valoran señalando los problemas en el marisqueo y de algunos negocios. “E por riba temos que cargar tamén cos pufos e os préstamos do Concello”, concluyen en una publicación difundida ayer en las redes del partido.