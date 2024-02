El PP de A Illa cuestiona el reparto de ayudas a eventos e incendia al BNG en el bipartito y a la peña Carcamáns

La polémica política en A Illa saltó ayer a las redes. Lo hizo a raíz de una crítica de la formación opositora del PP a la gestión económica del Concello en el reparto de fondos a diferentes eventos promovidos por colectivos del municipio. La peña celtista Carcamáns, a la que citaron de forma directa los conservadores, terminó recriminando la actitud del grupo popular. El BNG, formación del bipartito a la que pertenece el concejal de Economía y primer teniente de alcalde, Manuel Suárez, defendió su gestión en la materia. El Partido Popular terminó retirando su controvertido post, pero reafirmándose en la veracidad de lo manifestado.



El mensaje que levantó la polvareda lo firmaron los populares en su perfil de Facebook. Quizás presagiando lo que podría ocurrir, comenzaron subrayando que “vaia por diante que a nós parécenos ben, repetimos, que nos parece ben, que se colaborase coa peña Carcamáns”. “O que non nos parece ben son as aportacións ridículas co resto de eventos”, añadieron. A continuación, acompañaron la ilustración “aportacións Concello”, listando de un lado diferentes eventos y colectivos y, del otro, cantidades aportadas por el Ayuntamiento.



Así, destacaron los “13.000 euros” para la “peña Carcamáns”, frente a los “300 euros” para el San Cristóbal; “material do Concello” para colaborar con “Polari” y el coste municipal de la “Cabalgata de Reis”, “700 euros do tren” y “800 euros en detalles para os nenos”. Una celebración, añadieron, “que en palabras do BNG, foi austera, acorde a este concello”. “Toda esta información foinos aportada de palabra polo BNG no Pleno de xaneiro, supoñemos que é verdade, como verdade é que solicitamos unhas copias das facturas que aínda a día de hoxe (por ayer) non nos deron”.

Las réplicas

La primera contestación la hizo pública el BNG de A Illa en un extenso comunicado en sus redes sociales. “O Partido Popular da Illa non se entera nin do que lle din nos plenos, nin da información que se lles entrega e á que teñen acceso”, opinaron. A continuación, matizaron los datos hechos públicos por el PP. Así, sobre la cabalgata indicaron que “sendo austera, gastáronse máis de 3.000 euros”. “Redondeando, 1.000 euros de caramelos, coma sempre, 1.000 o tren, 500 ACD Dorna Música Illa, 300 euros rosca, 300 euros chocolate, 300 agasaios rapaces... E contamos ademais coa axuda da Escola de Navegación Tradicional ACD Dorna que non cobrou nada, igual que noutras ocasións”. “Nos actos da semana ‘Orgullo Mar e Cons’, que organizou Polari Arousa, o Concello colaborou axudando na preparación dos actos con persoal e material municipal, carteis, a concelleira de cultura Laura Castro Rial participou traballando nalgunha actividade e tamén se pagou a proxección da película ‘Pride’ que tivo un coste aproximado doutros 300 euros”.

Los conservadores borraron la polémica publicación al afirmar que recibieron “ataques persoais” por “dicir a verdade”



Finalmente, entraron a la crítica a la aportación municipal para el festival del XXV aniversario de la peña Carcamáns. “Dicir que foi un éxito total e, sen entrar en máis detalles, o retorno da inversión municipal está máis que xustificada”, aseguraron los nacionalistas. “Foi un evento onde o beneficio obtido polo pobo é moi superior á inversión municipal grazas ás inversións da peña, que ademais, como se lle explicou ao Partido Popular da Arousa, era un espectáculo que tiñamos a obriga de celebrar polo compromiso anterior a este mandato coa Deputación e o Musigal”.



También la directiva de la propia peña salió al paso con otra comunicación posterior en redes. “Carcamáns é unha peña con máis de 1.000 socios, representamos a todos e cada un deles, e por iso nunca nos posicionamos politicamente. Ahora ben, isto do Partido Popular da Illa parécenos un ataque directo que non podemos deixar de responder”. Tildaron directamente de “mentira” la publicación popular. “Fomos nós os que aportamos. Nós trouxemos aos Heredeiros da Crus e nós pagámolos euro a euro. Cónstanos que o Concello tiña outra actuación programada para ese día, da que eles se fixeron cargo (Ortiga e Pili Pampín) e da que nós nin sabemos o que custou, nin nos interesa”. Afirman que ambas actuaciones se aunaron “para aforrar gastos. Tamén ides criticar que aforremos?”. “Sabemos que na Arousa hai máis peñas e colectivos” y temen que haya interés en “enfrontarnos a uns con outros”. “Non o imos permitir”, concluyeron.

Post retirado

Solo unas horas después, el PP borró el contenido y publicó otro post en el que explicaron que “recibimos ataques persoais por dicir a verdade”. “Non queriamos nin buscabamos conflitos estando aquí, así que retiramos a publicación e que ao que lle interese que pida as facturas e a acta do Pleno anterior para poder ler do que alí nos informaron”. Todavía el BNG replicó que este tipo de datos pueden consultarse en la sede electrónica municipal.