El PP de A Illa denuncia que la zona residencial “está botando aos veciños do pobo”

El Partido Popular de A Illa salió al paso del anuncio del alcalde sobre la reducción del tráfico registrado en la zona residencial durante la fase de prueba. El portavoz popular, Matías Cañón, achaca los números presentados por el regidor al “medo dos veciños a circular pola súa propia vila e iso que aínda non están implantadas as multas”. El edil recalcó que las restricciones só están botando aos veciños do pobo, porque por agora non hai turistas na Illa, así que os que están deixando de circular son a nosa xente”, así como “aos de concellos veciños cos que temos moita relación, como Cambados, Vilanova ou Vilagarcía, e queremos lembrar que o obxectivo tiña que ser o contrario”.



En este sentido, Cañón defendió que el PP está “a favor de que haxa medidas” que beneficien a la circulación de los vecinos, pero las propuestas por el gobierno local las califica de un “despropósito”: “Moitos negocios vanse ver prexudicados posto que se vai negar o acceso a moitos provedores, xa que tras a recepción de 300 solicitudes o propio rexedor adiantou que moitas vanse rexeitar por non cumprir cos requisitos, o que quere dicir que están mal plantexados”, valoró Cañón, que afeó al regidor, Luis Arosa, que la medida “non ten nin pés nin cabeza e que máis ben parece estar facendo experimento coas vidas e os negocios de todos os veciños”.



Asimismo, el popular niega que exista “populismo, politización e oportunismo” en su postura sobre la zona residencial —que comenzará a funcionar a pleno rendimiento el próximo domingo 15— y contestó a Arousa que “está completamente só co apoio da súa muleta do BNG” neste asunto, puesto que además de los populares, añadiò Cañón, “tamén se opoñen a estas medidas a asociación de empresarios, a práctica totalidade dos propietarios de negocios, os transportistas e a inmensa maioría dos veciños”, concluyó.