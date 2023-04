El PP de A Illa propone modificaciones puntuales al PXOM para desbloquear áreas de reparto sin desarrollar

El Equipo de Matías Cañón considera que “hai que darlle solucións aos veciños de A Illa que queren vivir aquí e que non teñen opción porque dispoñen de terreos en áreas de reparto que precisan dun acordo maioritario dos donos que non se vai producir”. Los populares plantean cambios en el Plan Urbanístico para, de mutuo acuerdo con los propietarios interesados, desvincular sus terrenos de las áreas de reparto que no se van desarrollar “co obxectivo de que recuperen o seu uso e poidan edificar en base á lei”.





“Temos veciños que posúen un terreo, que queren vivir na Illa e que queren construír unha vivenda e que teñen bloqueadas totalmente as súas opcións por unha normativa urbanística ante a incompetencia de xestionar por parte do goberno socialista para adaptar a esta demanda social é as necesidades da xente da Illa nunha decisión incomprensible coa que parecen querer expulsar aos veciños do seu propio pobo”, concluye Cañón.