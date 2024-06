El PP lamenta un “ano perdido” de gobierno y el balance “microscópico” de los compromisos de Abal

El grupo municipal del PP de Cambados valoró hoy en un comunicado que el arranque del mandato esté marcado por un “primeiro ano completamente perdido” que se suma a los anteriores ocho años de “gobernos multipartitos”, y por el “balance pírrico e microscópico” del edil de Pode, José Ramón Abal Varela. Unos compromisos que el PP señala como "a chave do goberno e a suposta folla de ruta á que poden aspirar os cambadeses ata o horizonte do ano 2017".



La portavoz popular, Sabela Fole, limitó los hechos del cuatripartito en este primer ejercicio, tomando como referencia los citados 14 compromisos públicos exigidos por el edil independiente a “algo de folclore inservible” en materia de enoturismo, “escasas melloras en locais sociais e parques, dos que se agarda algo máis ao seren incluídos no Plan +Provincia 2024 da Deputación”, valoran desde el PP. También en “certas obras en camiños rurais” donde “Abal está a botar o resto a costa do maior abandono da historia do casco urbano”, “o plan de eficiencia enerxética co cambio de luminarias led e un intento tímido en compostaxe de residuos”.



Para los populares está claro que “PSOE, BNG e Somos non poden facer practicamente nada, porque os poucos cartos que hai no Concello pola súa mala xestión económica ao longo de case unha década puxéronos en mans de Abal para mercar o seu voto, pero a verdade é que a xestión do concelleiro independente está a ser moi ineficiente, por ser xenerosos, e a este paso non cumprirá nin o 20 % das súas promesas malia que sempre as citou como liñas vermellas”, añade Fole.



En contra, el PP habla de “inexistencia de Plan Estratéxico de Enoturismo e a falla de contacto coa DO Rías Baixas, o inexistente traballo de colaboración co sector do mar, o mal estado do polígono”, “o inmovilismo coa Praza de Abastos, o escaso persoal temporal que ten o Concello para reforzar os servizos”, “o peche constante de comercios sen medidas eficientes” o “a inexistencia de apoio ás pemes e o sector da vide”.



Además, ven “retrasos infinitos” en servicios sociales y, en Urbanismo, el “colapso máis grande da súa historia”. También constatan paralizadas otras aspiraciones como el campo del Beiramar, o traer una Escuela Oficial de Idiomas o una FP enoturística. Igualmente, lamentaron la no rebaja del IBI anunciada por Abal y que “non se fixera nada” por deses­tacionalizar el Albariño.



A mayores, no ven nada del mayor apoyo prometido a las comisiones de fiestas y sí “a constante perda de axudas” y la “inexplicable política de confrontación coa Xunta”.