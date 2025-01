El PP local cree que la Capitanía de la Guardia Civil “periga” en Cambados y pide “claridad” al Gobierno

El Partido Popular considera que el establecimiento definitivo de la Capitanía de la Guardia Civil en Cambados “periga claramente” y considera que el Gobierno estatal debe ser “claro” a la hora de explicar la situación de la paralización de la obra del nuevo cuartel.

El comunicado llega en la misma semana en que sus compañeros del PP de Vilagarcía presionan a su vez solicitando un cuartel para la capital arousana.

Ahora, la portavoz de los conservadores en la villa albariñense, Sabela Fole, tildó de “impresentable” que “o subdelegado do Goberno, Abel Losada, sosteña que a paralización da obra é difícil de explicar e se quede nese argumento sen informar dos prazos, o investimento e o plan que ten o executivo central” para retomar los trabajos, añaden desde el PP cambadés. Una obra que Fole cree que “foron paralizados por unha clara neglixencia do Goberno central e ante o que noso alcalde cala sen defender os intereses de Cambados”.



“Podemos entender perfectamente que unha obra teña problemas, como neste caso, que xurdan dificultades co terreo, cos prezos, coa meteoroloxía e con moitas circunstancias”, concede la popular. Eso sí, para añadir que “o que non entendemos é que a situación quede así, totalmente abandonada malia ser moi importantes para Cambados, e que os seus responsables queden de brazos cruzados e non nos expliquen cal é o seu plan”.

“Medidas de presión”

Fole subraya que “periga claramente o establecemento da Capitanía en Cambados, que é algo que defenderemos con unllas e dentes desde o PP local, pero vemos como, ante este problemón, outros territorios, como é o caso de Vilagarcía, xa se están posicionando para acollela”.



Por eso, exige al cuatripartito “medidas de presión”. En particular, al alcalde cambadés, el socialista Samuel Lago, le pide que “faga os seus deberes e asuma o papel de rexedor”.



“Hai congreso do PSdeG en marzo e é posible que o presidente Pedro Sánchez, que practicamente nunca ven a Galicia, se achegue por alí, así que, de persistir esta situación co cuartel, ao mellor temos que facer un ‘Samuel Lago’ e presentarnos na porta a ver se nos recibe e escoita para que se retomen as obras porque estamos ante un asunto do máximo interese para a nosa vila”, ironizó la popular sobre una polémica anterior. Ocurrió en septiembre, cuando el regidor denunció que la Xunta lo dejó de puertas afuera en un acto sobre turismo celebrado en Fefiñáns.