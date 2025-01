Raúl Santamaría pide al Ministerio de Interior que construya un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Vilagarcía

El Parlamento de Galicia aprobó hoy una proposición non de lei del Grupo Popular, defendida por Raúl Santamaría y con el voto en contra de PSOE y BNG, para reclamar al Ministerio de Interior la construcción de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil en Vilagarcía o, en su defecto, la rehabilitación integral del situado en San Roque.

Asimismo, la moción aprobada por la mayoría absoluta del PP en O Hórreo incluye la petición al ente estatal de que "reconsidere" su decisión de trasladar la dependencia de la Capitanía a Cambados y que mantenga en Vilagarcía los servicios de Atención al Ciudadano en materia de Intervención de Armas, el Seprona y Fiscal y Fronteras, al tiempo que "cubra a taxa de reposición dos axentes adscritos" a la localidad.

El diputado Raúl Santamaría recordó que el Cuartel de la Guardia Civil de Vilagarcía cuenta con más de 60 años de antigüedad sin que se llevaran a cabo reformas de calado en el mismo durante este tiempo, "polo que a día de hoxe presenta unha grave deterioración".



Además, el diputado vilagarciano incide en que "diante desta situación, o Goberno de España tiña prevista unha partida de 2,8 millóns de euros en 2019 para a construción dun novo cuartel da Guardia Civil en Vilagarcía, dato que sorprendentemente coincidía co anuncio, dentro do Plan de Infraestruturas para a a seguridad do Estado 2019-2024, da unificación dos cuarteis da Guarda Civil de Vilagarcía e Cambados".

Sin embargo, continúa Santamaría, el ejecutivo de Pedro Sánchez "recitifou esta decisión e no ano 2020 indicaba que non estaba previsto reducir as capacidades operativas das unidades situadas nos acuartelamentos de Vilagarcía e Cambados nin existía proposta ou proxecto para unificar ambos acuartelamentos".

El diputado y edil incide en que, a día de hoy, las instalaciones de San Roque siguen a la espera de un proyecto para llevar a cabo su rehabilitación integral o la construcción de unas nuevas instalaciones. Acusa al Gobierno estatal de incumplir su palabra y cambiar la adscripción de la Capitanía, "pasando a depender da Compañía de Cambados, a pesar de que fisicamente se emprazan en Vilagarcía".